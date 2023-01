फेफड़ों को हेल्दी रखने के लिए खाएं ये चीजें, सांस से जुड़ी परेशानियां रहेंगी दूर

ऐप पर पढ़ें

How To Keep Your Lungs Healthy: हेल्दी शरीर के लिए फफेड़ों का हेल्दी होना बेहद जरूरी है। हालांकि, इन दिनों फेफड़ों को न सिर्फ ऑक्सीजन, बल्कि कई हानिकारक तत्वों, धूम्रपान और प्रदूषण को अपने अंदर लेना पड़ता है, जिसकी वजह से फेफड़े अस्वस्थ हो सकते हैं। ऐसे में सांस से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे- अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और निमोनिया। आइए, जानते हैं फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कौन से मसाले आपके लिए फायदेमंद है।

1) गिलोय

हेल्थ के लिए गिलोय काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। ये कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में काफी मदद करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीमाइक्रोबियल गुण वायरस से होने वाली बीमारियों से फेफड़ों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा सूजन को कम करने में भी मदद मिलती है।

2) हल्दी

किचन में मौजूद हल्दी कई बीमारियों में रामबाण है। एंटी-सेप्टिक और एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर हल्दी कई रोगों को खत्म करने के लिए जानी जाती है। हल्दी एंटी वायरल होती है, जो हमारे फेफड़ों को संक्रमण से सुरक्षित रखती है। वैसे तो भारतीय खाने में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध या फिर हल्दी वाली चाय पी सकते हैं।



3) दालचीनी

दालचीनी का खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही अपने औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती है। ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए ये इफेक्टिव है। रिपोर्ट की मानें तो दालचीनी और इसमें मौजूद यौगिक सेलुलर स्तर पर ऑक्सीकरण और सूजन दोनों पर प्रभाव डाल सकते हैं। आप दाल चीनी की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

4) लहसुन

लहसुन का इस्तेमाल लंबे समय से कई बीमारियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता रहा है। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-कैंसर और दिल के सेफ इफेक्ट में भी पाए गए हैं। लहसुन फेफड़ों में बलगम के उत्पादन को कम करने में मदद करता है।

