सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, यूं रखें दिल का ख्याल

हार्ट अटैक इन दिनों 20 से 40 साल की उम्र के लोगों के बीच काफी ज्यादा कॉमन हैं। हाई ब्लड प्रेशर, खराब खाने की आदतों, एक्सरसाइज और तनाव की कमी जैसे कारकों के अलावा, मौसमी बदलाव भी आपके दिल को खतरा पहुंचा सकता है। सर्दी के मौसम में जब बाहर का मौसम ठंडा होता है तो बड़ी संख्या में लोग दिल के दौरे के शिकार हो जाते हैं। सर्दियों के दौरान अपने दिल की ज्यादा देखभाल करना और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना आपके लिए जरूरी होगा। सर्दियां न केवल आपको सांस की समस्याओं या जोड़ों के दर्द बल्कि दिल की बीमारियों का भी शिकार बना देगा।

सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट ने बचाव के लिए सुझाव दिए हैं। अध्ययनों के अनुसार, तापमान में गिरावट के कारण अचानक जलवायु परिवर्तन के कारण दिल के दौरे, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, हृदय संबंधी समस्याएं सर्दियों के दौरान बढ़ जाती हैं। जब ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और शरीर में मौजूद दूसरे अंगों का ब्लड पंप करने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस तरह से दिल का दौरा पड़ता है। इसके अलावा, सर्द मौसम के कारण कोई व्यक्ति शरीर की गर्मी को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा और उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है, जो दिल की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और दिल के दौरे का खतरा हो सकता है।

दिल के दौरे के लक्षण

- सीने में दर्द

- मतली

- उल्टी

- चक्कर आना

- थकान

सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक से कैसे बचें (How to keep heart attack at bay during winter)

सही कपड़े पहनें

मौसम के मुताबिक कपड़े पहनना जरूरी है। ऐसे में कपड़ों की लेयरिंग करें। ऐसा करने से आपको गर्म रहने और सर्दियों के दौरान अपने दिल की रक्षा करने में मदद मिल सकती है।



रोजाना एक्सरसाइज करें

रोजाना फिजिकल एक्टिविटी से इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसी के साथ ये शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने और फिट रहने में मदद करता है। हालांकि डॉक्टर की सलाह के बाद ही एक्सरसाइज करें। घर के अंदर रहें और बहुत ज्यादा ठंड से बचें।



ब्लड प्रेशर करें चेक

अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम हो सकता है।



बेलेंस डायट खाएं

फ्रेश फल, सब्जियां, दालें, फलियां, साबुत अनाज, जामुन, फलियां, अलसी के बीज, पालक, गाजर, और ब्रोकली खाएं। गर्म रहने के लिए सूप पिएं। लेकिन जंक, मसालेदार, ऑयली और डिब्बाबंद खाने से परहेज करें। शराब से दूर रहें।



हार्ट-चेकअप करें

डॉक्टर के सुझाव के मुताबिक हर 6 महीने के बाद कार्डियक स्क्रीनिंग कराएं।

