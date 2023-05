सुबह सोकर उठते ही सूजी हुई दिखती हैं आंखें, राहत देंगे ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Tips To Get Rid Of Puffy Eyes: क्या सोकर उठने के बाद आपकी आखें भी सूजी हुई, चेहरा डल नजर आता हैं? अगर जवाब हां में है तो सबसे पहले इसके पीछे कारण के बारे में जानिए। आपको बता दें, आंखों में सूजन एलर्जी, खुजली, इंफेक्शन, तनाव या किसी बीमारी की वजह से आ सकती है। अगर आपको भी आंखों में पफीनेस की समस्या रहती है तो ये घरेलू उपाय आजमाकर इस समस्या से छुटकारा पाएं।

टी बैग्स-

टी बैग्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट डार्क सर्कल को दूर करके आंखों की सूजन को भी कम करने में मदद करते हैं। इस उपाय को करने के लिए टी बैग्स को गर्म पानी में 2 मिनट के लिए भिगोकर 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद ठंडे टी बैग को आंखों पर रखें। ऐसा करने से आंखों की पफीनेस दूर होती है।

खीरा-

खीरा आंखों की पफीनेस कम करने के साथ आंखों की थकान भी दूर करने में मदद करता है। खीरे के इस उपाय को करने के लिए उसे गोल टुकड़े में काट कर आंखों पर रखें। ऐसा कुछ दिन रोजाना करने से आंखों में पफीनेस की समस्या दूर होती है।

गुलाब जल-

गुलाब जल से आंखों की पफीनेस और डार्क सर्कल्स की समस्या को दूर किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए रुई को गुलाब जल में भिगोकर हल्का प्रेस करके आंखों पर रखें। जब रुई सूख जाए, तो दूसरी रुई के साथ भी ऐसा करें।