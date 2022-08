किचन में लगातार खड़े रहने से हो जाता है पैरों में दर्द, तुरंत राहत देंगे ये घरेलू उपाय

How to relieve leg pain from standing all day: घर की महिलाओं का ज्यादातर समय किचन में खड़े होकर काम करते हुए गुजरता है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती हैं। ऐसे में लगातार खड़े रहने से पैरों में दर्द की समस्या पैदा होने लगती है। लगातार खड़े रहने से पैरों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार पैरों में सूजन और दर्द होने लगता है। अगर आप भी पैरों के दर्द से परेशान रहती हैं तो ये घरेलू उपाय आजमाकर आप इस दर्द से राहत पा सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे।

पैरों के दर्द से राहत देंगे ये घरेलू उपाय-

एप्सम सॉल्‍ट-

आप अपने पैरों के दर्द को एप्‍सम सॉल्‍ट की मदद से दूर कर सकते हैं। दरअसल ये एक तरह का म‍िनरल होता है। आप इसका इस्तेमाल करने के लिए गर्म पानी से भरे हुए एक टब में ये नमक मिला दें। इसके बाद आप अपने पैरों को इस पानी में 15 से 20 म‍िनट के ल‍िए डूबोकर रखें। ऐसा करने से आपके पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा।

सरसों का तेल-

सरसों के तेल से पैरों की माल‍िश करने से दर्द दूर होता है। अगर आपके पैरों में दर्द है तो सरसों के तेल से माल‍िश करने के बाद कुछ देर लेटकर आराम करें। पैरों की माल‍िश करने से पैरों की मसल्‍स की जकड़न कम होने के साथ दर्द से भी राहत म‍िलेगी।

सेब का सिरका-

सेब के स‍िरके की मदद से आप पैरों में दर्द की समस्‍या दूर कर सकते हैं। लगातर खड़े रहने या बैठे रहने की वजह से पैरों में दर्द होने लगे तो एक टब में गर्म पानी लें। उसमें सेब का सिरका डालकर अपने पैरों को इस पानी में कुछ देर के लिए डुबो दें। इस पानी में पैर डुबोकर रखने से पैरों में दर्द की समस्‍या दूर होगी।

स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज-

पैरों में दर्द की समस्‍या दूर करने के ल‍िए आप स्‍ट्रेच‍िंग एक्‍सरसाइज कर सकते हैं। स्‍ट्रेच‍िंग करने के ल‍िए जमीन पर बैठ जाएं। पैरों को सीधा कर लें। फ‍िर पैर की उंगल‍ियों को हाथ से पकड़ें। फ‍िर पैर की उंगल‍ियों को अंदर की तरफ मोड़ें। इसे 2 से 3 बार दोहराएं फ‍िर सामान्‍य अवस्‍था में आ जाएं।