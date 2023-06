क्या आपको भी लगती है बार-बार भूख? ये 6 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार

ऐप पर पढ़ें

Reasons Why You Are Always Hungry: शरीर की बाकी जरूरतों की ही तरह भूख लगना भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आमतौर पर व्यक्ति को तेज भूख जब लगती है तो उसके पेट से आवाजें आने के साथ, सिर दर्द,चिड़चिड़ापन और किसी चीज को करने में व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता है। एक स्वस्थ व्यक्ति दिनभर में 3 से 4 बार भोजन करता है। लेकिन आप अगर खुद को उन लोगों की लिस्ट में शामिल करते हैं, जिन्हें दिन में कई बार भूख लगती है, तो आपके लिए इसके पीछे छिपे कारण जानना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार बार-बार भूख लगने के पीछे कई वजहें जिम्मेदार हो सकती हैं। एक तरफ जहां अधिक कैलोरी का सेवन चिड़चिड़ापन भी बढ़ाता है, वहीं असंतुलित आहार कई समस्याओं को बुलावा देता है। ऐसे में सेहतमंद बने रहने के लिए किन बातों पर ध्यान देना है, जानिए अंजलि से-

प्रोटीन की कमी-

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार प्रोटीन, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स को काबू रखते हुए संतुष्टि देने वाले हार्मोन्स को सक्रिय रखता है। लेकिन आपको अगर बार-बार भूख लग रही है तो अपने आहार में प्रोटीन युक्त चीजें जैसे डेयरी प्रोडक्ट, मछली व समुद्री भोजन, दालें, सोयाबीन, अंडा व मीट आदि शामिल करें।

नींद की कमी-

विभिन्न शोध यह साबित करते हैं कि दिमाग और इम्यून सिस्टम को सुचारू ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त नींद चाहिए। नींद की कमी से हृदय रोगों से लेकर कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में घ्रेलिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे बार-बार भूख का अहसास होता है। वहीं पर्याप्त नींद लेने से शरीर में लेप्टिन का स्तर बढ़ता है।

पानी न पीना-

पानी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है। खाना खाने के कुछ देर पहले थोड़ा पानी पी लेने पर भूख नियंत्रित रहती है। साथ ही हम अधिक मात्रा में नहीं खाते। बार-बार भूख लगती है तो पहले पर्याप्त पानी पीने पर ध्यान दें। ऐसे फल व सब्जियां खाएं, जिनमें रस अधिक मात्रा में होता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती व भूख नियंत्रित रहती है।

फाइबर की कमी-

फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति लंबे समय तक संतुष्ट रहता है। फाइबर का सेवन भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को बढ़ावा देता है। शार्ट चेन फैटी एसिड के उत्पादन में मदद मिलती है, जो आपको संतुष्टि देते हैं। रोजाना के आहार में अलसी के बीज, शकरकंद, संतरा, अंकुरित अनाज आदि को शामिल करें।

पोषण की कमी का संकेत-

हर समय भूख लगना पोषण की कमी का संकेत भी हो सकता है। सही कारण पर ध्यान नहीं दिए जाने से थकान तो बढ़ती ही है और अधिक खाए जाने से मोटापे की आशंका भी बढ़ जाती है।

तनाव-

जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिसकी वजह से भूख और क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तनावग्रस्त बच्चे और बड़े डाइट में अधिक कैलोरी लेते हैं। तनाव प्रबंधन पर काम करें। नियमित कुछ समय ध्यान व श्वसन क्रियाएं करना फायदेमंद रहेगा।