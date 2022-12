शादी-पार्टी में फ्राइड खाने से बढ़ गई है एसिडिटी की प्रॉब्लम तो तुरंत राहत देंगे ये ड्रिंक्स

ऐप पर पढ़ें

What to Drink for Acid Reflux: शादियों और पार्टी का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा बाहर का तला भुना और फ्राइड खाना खाने से आपको एसिडिटी और पेट में जलन की समस्या हो सकती है। अगर आप भी पेट की जलन और एसिडिटी से परेशान रहते हैं तो ये असरदार ड्र‍िंक आपकी परेशानी तुरंत ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन ड्र‍िंक्स का सेहत पर कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं एसिडिटी और पेट की जलन को दूर करने वाले ये ड्रिंक्स कैसे बनाए जाते हैं।

जीरा पानी-

पेट की जलन तुरंत शांत करने के लिए जीरा पानी बेहद फायदेमंद है। जीरे में मौजूद फाइबर और म‍िनरल्‍स पाचन तंत्र सुधारने का काम करते हैं। इससे आपका मेटाबॉलिज्‍म ठीक रहता है और पेट में होने वाले दर्द से न‍िजात भी म‍िलती है। इस उपाय को करने के लिए जीरे को 15 म‍िनट पानी में उबालकर उसका पानी छानकर भी पीना है।

सौंफ का पानी-

पेट की जलन, डायर‍िया जैसी समस्‍याओं को दूर करने के साथ खून साफ और वेट लॉस में भी बेहद मददगार है सौंफ। इसके लिए सौंफ के कुछ दाने हाथ में लेकर उसे कच्‍चा या भुना दोनों तरह से खा सकते हैं। इसके अलावा पेट की जलन को ठीक करने के लिए रातभर पानी में भ‍िगोकर रखी हुई सौंफ के पानी को सुबह उठकर पी लें। इसके अलावा एस‍िड‍िटी दूर करने के लिए अगर आपको इंस्‍टेंट उपाय करना है तो 1 ग‍िलास गरम पानी के साथ सौंफ खा लें।

ज‍िंजर ड्रिंक-

अदरक में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण एस‍िड‍िटी के ल‍िए ज‍िम्‍मेदार बैक्‍टेर‍िया को मारने में फायदेमंद होते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए अदरक को कुछ देर पानी में भ‍िगोकर रख दें। पानी का रंग बदलने पर उसमें शहद म‍िलाकर पी लें। आप चाहें तो पानी को उबाल भी सकते हैं। इससे गैस की समस्‍या भी दूर होती है। अदरक का सेवन करने से गले की खराश भी दूर होती है। सर्दियों में आप रोज ज‍िंजर ड्रिंक पी सकते हैं।

एलोवेरा जूस-

एलोवेरा में एंटी- इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर पेट की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। इसका जूस पीने से व्यक्ति को पेट की जलन और दर्द दोनों से राहत मिलती है।अगर आपको एलोवेरा का स्‍वाद पसंद नहीं है तो आप इसे नार‍ियल पानी के साथ पी सकते हैं।

नोट- इन ड्रिंक्स को पीने के बाद भी अगर आपके पेट की जलन जल्‍दी ठीक न हो तो अपने डॉक्‍टर से संपर्क करें।