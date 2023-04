खाना पकाने के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल है बेस्ट? जानें किस तेल का कैसे करें इस्तेमाल

ऐप पर पढ़ें

Tips to find the best cooking oil: आपके खानपान का आपकी सेहत के साथ गहरा रिश्ता है। खाना पकाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले कई तरह के कुकिंग ऑयल जैसे सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल, कनोला ऑयल, एवेकाडो ऑयल, मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ आपकी सेहत पर भी सीधा असर डालते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं आपकी किचन में रखा आपका कुकिंग ऑयल क्या वाकई बेस्ट है। आइए जानते हैं खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेस्ट कुकिंग ऑयल की पहचान कैसे करें।

बता दें, रसोई में इस्तेमाल होने वाला आपका कुकिंग ऑयल आपके दिल की सेहत पर सीधा असर डालता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी खाने में तेल का अधिक इस्तेमाल न करने की सलाह देते हैं। अगर आप अपने दिल को सेहतमंद बनाए रखना चाहते हैं तो वसा वाले किसी भी तेल का इस्तेमाल अधिक मात्रा में न करें।

शरीर के लिए कुछ फैट अच्छे होते हैं-

आमतौर पर फिट रहने के लिए वसा का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है। लेकिन आपको बता दें, शरीर के लिए कुछ वसा अच्छे भी होते हैं। जी हां, मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा वाले तेल शरीर के लिए अच्छे होते हैं, जबकि सैचुरेटेड और ट्रांस वसा वाले तेल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं।

कैसे करें बेस्ट कुकिंग ऑयल की पहचान-

डॉक्टरों की मानें तो आपके दिल की सेहत को बनाए रखने के लिए ऐसे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें कम मात्रा में सैचुरेटेड फैट मौजूद हो। इस तरह समझें, हर तेल का अपना एक स्मोकिंग पॉइंट होता है। मतलब तेल का वो तापमान जिस पर पहुंचने पर तेल में से धुंआ निकलने लगता है। ऐसे में कुछ तेल को ज्यादा तापमान पर भी गर्म किया जा सकता है तो कुछ को हल्का गर्म करना ही सही रहता है तो कुछ तेल ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी गर्म नहीं करने की सलाह दी जाती है। ऐसे तेल को गर्म करने पर इनमें से टॉक्सिक धुंए के साथ मुक्त कण पैदा होने लगते हैं।

किस तेल को कैसे करें इस्तेमाल-

बादाम, हेजलनट, सूरजमुखी और रिफाइंड जैतून तेल का हाई हीटिंग पाइंट होने की वजह से इन्हें डीप फ्राइिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बेकिंग के लिए कैनोला, अंगूर के बीज और जैतून का तेल बेकिंग, ओवन में खाना पकाने और तलने के लिए अच्छा मना जाता है। इसके अलावा लो हीट बेकिंग के लिए मकई का तेल, कद्दू के बीज का तेल और सोयाबीन का तेल ठीक रहता है।

कौन सा कुकिंग ऑयल है बेस्ट-

किचन में खाना पकाने के लिए हर तरह का तेल स्टोर करके रखना संभव नहीं है। ऐसे में किचन के इस्तेमाल के लिए आप ये कुछ तेल लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें जैतून का तेल सबसे बेस्ट माना जाता है। यह शरीर में खराब (एलडीएल) कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे (एचडीएल) कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि भारतीय घरों में सरसों के तेल और घी का इस्तेमाल भी किया जाता है।

घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो शरीर की सूजन कम करके दिल की सेहत का ध्यान रखने में मदद करता है। यह रक्तचाप और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को भी कम करने के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इसमें मौजूद संतृप्त वसा के कारण इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए घी का सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है।