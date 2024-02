लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं ये 5 खराब आदतें, सेहतमंद रहने के लिए भूलकर भी न करें ये काम

ऐप पर पढ़ें

Tips To Keep Your Liver Healthy: लिवर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यह शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। लिवर कमजोर होने पर व्यक्ति के शरीर को कई रोग घेरने लगते हैं। आसान शब्दों में समझे तो, लिवर बॉडी को डिटॉक्स करने और ग्लूकोज बनाने का काम करता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर ग्लूकोज का निर्माण करता है। लिवर भोजन को पचाने में भी मदद करता है। लेकिन अनहेल्‍दी डाइट की वजह से आजकल ज्यादातर लोग मोटापा,मधुमेह,हाई ब्‍लेडप्रेशर हृदय रोग और लिवर से जुड़ी बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कौन सी हैं वो 5 खराब आदतें, जो धीरे-धीरे आपके लीवर को खराब करने का काम करती हैं।



पानी की कमी-

लीवर को बेहतर ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है और आवश्यक मात्रा से कम पानी पीने से लीवर की समस्या हो सकती है। ऐसे में लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना ना भूलें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर व्यक्ति लिवर को विषाक्त पदार्थों के हमले से बचा सकता है। निर्जलीकरण खून को गाढ़ा बनाकर बॉडी डिटॉक्स के कार्य को कठिन बनाता है। ऐसे में बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

शराब का सेवन-

शराब का अधिक सेवन लिवर के लिए नुकसानदायक होता है। इसमें मौजूद शुगर और कैलोरी की अधिकता शरीर में फैट जमा होने का कारण बनती है। शरीर में जमा यही अतिरिक्त फैट सिरोसिस को बढ़ावा देता है। जिससे लिवर पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में शराब का सेवन करने से बचें।

मोटापा-

लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल रखें। बता दें, जरूरत से ज्यादा मोटे लोगों में फैटी लीवर होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में वेट लॉस करके आप लीवर की चर्बी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

जंक फूड-

जंक फूड के सेवन से भी शरीर और लिवर पर नकारात्‍मक प्रभाव पड़ता है। यह लिवर को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जंक फूड और अनहेल्दी खाना देर से पचता है। जिसकी वजह से लिवर फैटी होने लगता है। यही वजह है कि डॉक्टर लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए हमेशा जंक फूड से परहेज करने की सलाह देते हैं।

सुस्त लाइफस्टाइल-

सुस्त लाइफस्टाइल मोटापे के साथ कई अन्य रोगों का भी कारण बनता है। जिसका असर लीवर पर पड़ सकता है। ऐसे में रूटिन में नियमित व्यायाम शामिल करके आप लीवर की कार्यक्षमता में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए रोजाना आधे घंटे व्यायाम, योग या प्राणायाम करें।

तनाव-

जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस भी लीवर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में लीवर को हेल्दी बनाए रखने के लिए तनाव से दूर रहें। इसके लिए रोजाना कुछ देर ध्यान करें, परिवार के साथ कुछ समय बिताएं।