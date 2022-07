ऑयली फूड खाने के बाद भूलकर भी न करें ये काम, जानें क्या करने से मिलेगी राहत

Things to do and avoid after having oily food: ऑयली भोजन खाने में तो टेस्टी हो सकता है लेकिन या आपके वजन बढ़ाने के साथ आपको असहज महसूस करवाने का कारण भी बन सकता है। इतना ही नहीं कई बार जरूरत से ज्यादा ऑयली फूड खाने से दिल से जुड़े रोग, कोलेस्ट्रॉल, ब्लडप्रेशर जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को घेरने लगती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर वो कौन सी बातें और गलतियां हैं जिनका ध्यान ऑयली फूड खाने के बाद रखना चाहिए।

गुनगुना पानी-

ऑयली खाने के बाद गुनगुना पानी पीने से डाइजेशन अच्छा बना रहने के साथ खाना जल्दी पचने में भी मदद मिलती है।

डिटॉक्स ड्रिंक पिएं-

ऑयली खाना खाने के बाद डिटॉक्स ड्रिंक जरुर पीनी चाहिए। यह शरीर में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालकर वजन कम करने में भी मदद करती है। इसके लिए जब भी आप ऑयली खाने का सेवन करें तब नींबू के रस के साथ गुनगुने पानी को पिएं। इससे शरीर का फैट कम होता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉग बनी रहती है।

वॉक पर जाएं-

ऑयली खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर करें। वॉक करने से डाइजेशन सही रहता है और पेट भी हल्का महसूस होता है।

खाने में शामिल करें फल और सब्जी

फल और सब्जी का सेवन करने से शरीर को विटामिन, फाइबर और जरूरी खनिज तत्व भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अगर आपने ऑयली और जंक फ़ड का सेवन ज्यादा कर लिया है तो आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए आप अपने सुबह के नाश्ते में कम से कम एक कटोरी ड्राई फ्रूट्स और फलों का सेवन जरुर करें। दोपहर के खाने में सलाद और हरी सब्जियों को शामिल करना न भूलें।

ऑयली खाने के बाद न करें ये काम-

ऑयली खाना खाने के बाद कई ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारें में-

ठंडा खाने से करें तौबा-

ऑयली खाना खाने के बाद कभी भी ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पेट ही नहीं लीवर भी काफी प्रभावित होता है। इसके अलावा ऐसा करने से खाने को पचाने में भी काफी मुश्किल होती है।

बिस्तर से रहें दूर-

ऑयली खाना खाने में हैवी होता है इसलिए रात के डिनर और सोने के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए ताकि खाना अच्छे से पच जाए।