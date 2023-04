कहीं आप भी तो नहीं कर रहे इन फलों के बीज खाने की गलती? सेहत के लिए हैं जहर के बराबर

ऐप पर पढ़ें

Fruit Seeds You Should Not Eat: आपने अक्सर कई लोगों को दिन की शुरुआत सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड और मेलन सीड्स जैसी चीजों को खाकर करते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि फल-सब्जियों से ज्यादा उनके बीज सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। यही वजह है कि इन्हें सुपरफूड का नाम तक दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं हर बीज खाने लायक नहीं होता है। फलों के कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो आपकी सेहत को फायदे की जगह काफी नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे बीज सेहत के लिए जहरीले होते हैं। आइए जानते हैं आखिर वो कौन से ऐसे बीज हैं जिन्हें खाने से परहेज करना चाहिए।

सेब-

सहेत के लिए सेब के फायदे देखते हुए डॉक्टर भी रोजाना एक सेब खाने के सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सेहत के लिए सेब जितना फायदेमंद होता है उसके बीज उतने ही जहरीले। जी हां, सेब के बीज में एमिग्डालिन नामक एक यौगिक मौजूद होता है। जो व्यक्ति के चबाते ही हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ता है।यह एक ऐसा रसायन है जो व्यक्ति के लिए मौत का कारण भी बन सकता है। हालांकि ऐसा तभी होता है जब आप लगभग 1.52 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन साइनाइड का सेवन करते हैं।

टमाटर के बीज-

भारतीय रसोई में जिसके बिना हर सब्जी अधूरी मानी जाती है, उस टमाटर के बीज खाने से भी बचना चाहिए। टमाटर के छोटे बीज कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। टमाटर के बीजों में ऑक्सालेट की मौजूदगी गुर्दे में पथरी का कारण बन सकती है।

नाशपाती-

नाशपाती के बीज भी सेब के बीज की ही तरह सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। नाशपाती के बीज में घातक साइनाइड यौगिक पाया जाता है, जो पेट दर्द, मतली और दस्त का कारण बनता है।

चेरी-

लाल-लाल चेरी खाने में जितनी टेस्टी लगती है, इसके बीज सेहत के लिए उतने ही नुकसानदेह होते हैं। चेरी के बीज में साइनाइड यौगिक मौजूद होता है। जिसका अधिक सेवन करने पर व्यक्ति को पेट में ऐंठन, दस्त और मतली की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं इसका अधिक सेवन कई बार व्यक्ति की मौत का कारण भी बन सकता है।

लीची के बीज-

गर्मियों के सीजन में लीची खाना हर किसी को पसंद होता है। लेकिन बात अगर इसके बीज की करें तो इसमें कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ होते हैं जो मानव शरीर के लिए जहरीले होते हैं। लीची के बीजों में एक निश्चित प्रकार का अमीनो एसिड होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।