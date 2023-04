बासी चावल को स्टोर करने का ये है सही तरीका, गलती करने पर पड़ सकते हैं बीमार

ऐप पर पढ़ें

Right Way To Store Leftover Rice: बात जब भारतीय खान-पान की होती है तो कुछ खास फूड कॉम्बिनेशन बेहद पसंद किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कढ़ी, राजमा और छोले जैसी चीजों के साथ हर कोई चावल खाना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन कई बार जब लंच या डिनर में चावल बच जाते हैं तो ज्यादातर लोग उसे फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। ताकि उन्हें दोबारा गर्म करके इस्तेमाल में लाया जा सके। ऐसा करते समय क्या आप जानते हैं अगर चावलों को गलत तरीके से स्टोर करके रखने के बाद आप जब उन्हें गर्म करके खाते हैं तो ये आपकी सेहत खराब करके पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है चावलों को स्टोर करने का सही तरीका।

क्या है फ्राइड राइस सिंड्रोम'-

अक्सर खाना खाने के बाद लोग पके हुए चावलों को बर्तन में रखकर घंटों कमरे के तापमान पर बाहर ही रखा छोड़ देते हैं। ऐसा करने से चावल में पनपने वाले बैक्टीरिया को चावल को दूषित करने और बड़ी संख्या में बढ़ने का समय मिल जाता है। इसे ही फ्राइड राइस सिंड्रोम कहा जाता है।

चावलों में कौन सा बैक्टीरिया होता है-

चावल में पाए जाने वाले सबसे आम जीवाणुओं में से बैसिलस सेरियस एक है। यह बैक्टीरिया चावल को पकाने के बाद काफी देर तक ऐसे ही छोड़ देने पर उनमें तेजी से पनपने लगते हैं। ऐसे में इन चावलों को खाने से शरीर में टॉक्सिन बनती है, जिससे फूड पॉइजनिंग और पेट संबंधी दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं।

बचे चावल को स्टोर करने का तरीका-

एनएचएस के अनुसार, चावल पकाने के तुरंत बाद ही सर्व कर दें। अगर आपके चावल बच जाए तो उन्हें एक घंटे के भीतर ठंडा होते ही फ्रिज में स्टोर करके रख लें। ध्यान रखें, आप फ्रिज में भी चावलों को सिर्फ एक दिन के लिए ही स्टोर करके दोबारा गर्म करने के लिए रख सकते हैं।