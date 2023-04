ये 5 लक्षण करते हैं इशारा आपको हो सकती है डायबिटीज, तुरंत बरतें सावधानी

ऐप पर पढ़ें

Symptoms Which Indicates You May Have Diabetes: साइलेंट किलर के नाम से पहचाने जाने वाला डायबिटीज रोग आज तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कुछ साल पहले तक डायबिटीज रोग को उम्र के साथ जोड़कर देखा जाता था लेकिन आज इस रोग के शिकार छोटे बच्चे भी हो रहे हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह रोग में लगभग सभी महत्वपूर्ण अंगों को धीरे-धीरे नुकसान होने लगता है। ऐसे में शरीर को होने वाले इस नुकसान से बचाने के लिए शुरूआत में ही मधुमेह के लक्षण पहचानकर सावधानी बरतना शुरू कर देना चाहिए। आइए जानते हैं मधुमेह होने से पहले शरीर में नजर आने लगते हैं क्या-क्या लक्षण।

प्यास और यूरिन का अधिक आना-

डायबिटीज होने पर व्यक्ति को सामान्य से अधिक प्यास लगने के साथ रात को बार-बार यूरिन भी आता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।

थकान और कमजोरी महसूस होना-

डायबिटीज होने पर व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा थकान और कमजोरी भी महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की कमी के कारण शरीर ग्लूकोज का अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता है।

धुंधला नजर आना-

खून में ग्लूकोज लेवल के बढ़ने पर आंखों के लेंस में भी परिवर्तन महसूस हो सकता है। जिसकी वजह से व्यक्ति की नजर धुंधली होने की वजह से उसे साफ देखने में परेशानी महसूस हो सकती है।

झुनझुनी महसूस होना-

खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ने पर नर्व डैमेज का खतरा बढ़ सकता है। जिसकी वजह से हाथ-पैरों में झुनझुनी महसूस हो सकती है।

वेट लॉस-

डायबिटीज होने पर भले ही आपकी डाइट पहले जैसी ही हो लेकिन व्यक्ति को वेट लॉस का अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर ग्लूकोज का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है।