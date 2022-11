डाइट और सेहत का है सीधा कनेक्शन, ये 5 लक्षण करते हैं इशारा आप ले रहे हैं 'Poor Diet'

ऐप पर पढ़ें

Signs which indicates that you have poor nutrition: स्वस्थ जीवन के लिए हेल्दी डाइट फॉलो करना बेहद जरूरी है। लेकिन कई बार लोग व्यस्त रहने की वजह से या फिर स्वाद के चक्कर में पड़कर अपनी डाइट से समझौता करने लग जाते हैं। जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ने लगता है। ऐसे में आपका शरीर आपको कुछ संकेत देखकर यह समझाने की कोशिश करता है कि आपकी डाइट सही नहीं है, इसे तुरंत बदल डालिए। आइए जानते हैं आखिर क्या हैं ये 5 संकेत।

व्यक्ति को सेहतमंद बने रहने के लिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना बेहद जरूरी है। एक बैलेंस डाइट में सभीआवश्‍यक विटामिन और मिनरल मौजूद होते हैं जो व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखते हैं।

सांसों की बदबू-

ज्यादातर मामलों में सांसों से बदबू मेटाबोलिक प्रोसेस के कारण आती है, जिसे केटोसिस कहा जाता है। जब हमारी बॉडी मे एनर्जी के लिए पर्याप्‍त ग्‍लूकोज नहीं होता है तो स्‍टोर फैट जलता है जिसकी वजह से केटोन नाम एसिड बनता है। जिससे सांसों से बदबू आती है। जो महिलाएं लो-कार्ब डाइट लेती हैं उनकी सांसों से केटोन निकलता हैं।

कब्‍ज-

कम पानी, एक्‍सरसाइज की कमी और डाइट में फाइबर की कमी से व्यक्ति को कब्‍ज की शिकायत होने लगती है। पाचन तंत्र को ठीक बनाए रखने के लिए फाइबर और पानी दोनों की ही आवश्यक्ता होती है। ऐसे में कब्‍ज की समस्‍या होते ही आपनी डाइट में होलग्रेन, नट्स और फाइबर से भरपूर फूड्स को शामिल करें।

होंठों पर दरारें-

अक्सर होंठों के किनारों पर पड़ने वाले कट्स और दरारें आयरन की कमी का लक्षण होते हैं। इसके अलावा फंगल और बैक्‍टीरियल इंफेक्‍शन भी इसका एक कारण बन सकता है। इसे ठीक करने के लिए अपने होंठों पर बाम का प्रयोग करें।

टूटते बाल-

अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो रही है। आमतौर पर शरीर में आयरन की कमी से भी बाल झड़ने लगते हैं। इस समस्‍या से छुटकारा पाने के लिए अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां और दालों को शामिल करें।

स्किन से जुड़ी समस्याएं-

अनहेल्‍दी खाने से आपको स्किन प्रॉब्‍लम्‍स जैसे पिंपल्‍स और एक्‍ने हो सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में कैल्शियम की कमी से बॉडी पर सफेद पैच होने लगते हैं। इससे बचने के लिए अपनी डाइट में हेल्‍दी और न्‍यूट्रीएंट से भरपूर फूड्स को शामिल करें।