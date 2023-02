फ्रूट चाट के शौकीन लोग भूलकर भी एक साथ न खाएं ये फल, सेहत को फायदा नहीं होगा नुकसान

ऐप पर पढ़ें

Fruits you should not have together: फिटनेस कॉन्शियस लोग घर से बाहर होने पर अक्सर अपनी भूख शांत करने के लिए फ्रूट सलाद खाना पसंद करते हैं। ये भूख शांत करने का इंस्टेंट और बढ़िया तरीका है। लेकिन क्या आप जानते हैं फ्रूट सलाद बनाते समय अगर उसमें डाले जाने वाले फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान अच्छी तरह न रखा जाए तो ये आपकी सेहत को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा पहुंचा सकता है। जी हां, ऐसे कई फल होते हैं जिनके साथ कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं आपको किन फलों के साथ किन चीजों को खाने से बचना चाहिए।

संतरे के साथ गाजर-

एक्सपर्ट का मानना है कि गाजर और संतरे का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इन दोनों चीजों का एकसाथ सेवन करने से हीटबर्न की समस्या होने के साथ किडनी तक डैमेज होने का खतरा बना रहता है।

अमरूद और केला-

यह कॉम्बिनेशन सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इन दोनों फ्रूट को एक साथ खाने से एसिडोसिस, मतली, गैस और लगातार सिरदर्द होना जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है ।

अनानास के साथ दूध-

अनन्नास में ब्रोमेलेन तत्व पाया जाता है। यह एक ऐसा एंजाइम है, जो अनानास रस से निकलता है। इसके दूध के संपर्क में आने से पेट में गैस, मतली, संक्रमण और सिरदर्द जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं।

पपीता और नींबू-

कई लोग फलों के ऊपर नींबू निचोड़कर काते हैं। लेकिन आप अगर पपीता खा रहे हैं तो ऐसा करने की भूल बिल्कुल न करें। दरअसल, पपीता और नींबू एक घातक संयोजन है जो एनीमिया और हीमोग्लोबिन के असंतुलन का कारण बन सकता है।

फलों के साथ सब्जियां-

फलों के साथ सब्जियों का सेवन करने से पेट में विषाक्त पदार्थ पैदा होते हैं जिससे दस्त, सिरदर्द, संक्रमण और पेट दर्द हो सकता है।