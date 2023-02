क्या आप भी हैं ओवर थिकिंग के शिकार? आदत से छुटकारा दिलाएंगे ये असरदार उपाय

ऐप पर पढ़ें

Tips to get rid of overthinking: व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जीवन की समस्याओं से निराश होकर व्यक्ति का ओवरथिंकिंग करना, खुद की ही सेहत को नुकसान पहुंचाने जैसा है। जी हां, ओवरथिंकिग को एक गंभीर मानसिक समस्या माना जाता है। जिसमें डूबे मनुष्य के मन में बार-बार नकारात्मक विचार आने के साथ अतीत में मिली भावनात्मक चोट का अहसास होता रहता है। ओवर थिंकिंग करने वाले व्यक्ति को हर समय यह लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है और उसकी यही सोच उसकी नींद, कामकाज और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालने लगती है। ऐसे में अगर आप भी ओवरथिंकिंग के शिकार हो रहे हैं तो ये कुछ उपाय आजमाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

बेचैनी को समझें-

ओवरथिंकिंग से बचने के लिए सबसे पहले अपना ध्‍यान अपने किसी ऐसे शौक पर लगाएं, जिसे आप बहुत समय से पूरा करना चाह रहे थे। इसके अलावा अगर आपको संगीत सुनना, गाना गाना, खाना पकाने, डांस करने, टीवी शो देखने, लिखने, पेंटिंग पसंद है, तो आप इसे भी ट्राई करके देखें। ऐसा करने से आप दिमाग को बिजी रखते हुए ओवरथिंकिंग की वजह से होने वाली व्याकुलता से मुक्ति पा सकते हैं।

खुद को बिजी रखें-

आपने बचपन में यह कहावत तो सुनी होगी कि 'खाली दिमाग शैतान का घर'। ओवरथिंकिंग भी ज्यादातर लोग खाली समय में बैठकर ही करते हैं। इस परेशानी से बचने के लिए आपको खुद को व्यस्त रखना चाहिए।

मेडिटेशन करें-

मेडिटेशन मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए औषधि के रूप में काम करती है। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आप भी रोजाना 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें।

योग करें-

रोजाना योगाभ्यास करने से शरीर में हैप्पी हॉर्मोन रिलीज होते हैं, जिससे मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने में फायदा मिलता है।

लक्ष्‍य के बारे में सोचें-

दिन भर अपने विचारों में गुम रहने की जगह एक समय निर्धारित करके अपने लक्ष्‍य को पूरा करने के लिए अगली योजना बनाने के बारे में सोच सकते हैं।