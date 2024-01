सेहत और खूबसूरती बनाए रखने के लिए हर महिला को सोने से पहले जरूर करने चाहिए ये 5 काम

ऐप पर पढ़ें

Things Every Woman Must Do Before Going to Bed: अच्छी सेहत और खूबसूरत त्वचा का सपना महिला हो या पुरुष हर किसी का होता है। जिसके लिए वो कई तरह के जतन करने से भी परहेज नहीं करते हैं। बावजूद इसके कई बार उनकी समस्या जस की तस बनी रहती है। ऐसे में अगर घर के कामकाज और ऑफिस की टेंशन के चलते आप खुद की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पातीं तो रोजाना सोने से पहले 5-10 मिनट ये 5 काम जरूर करें। योगा और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट काम्या ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके महिलाओं को 5 ऐसे काम बताएं हैं, जिन्हें रोजाना रात को सोने से 10 मिनट पहले करने से त्वचा को खूबसूरत और सेहत को दुरुस्त बनाया जा सकता है।

फेस वॉश-

रात को सोने से पहले अपने चेहरे को किसी नेचुरल क्लींचर से गुनगुने पानी की मदद से साफ कर लें।

पैरों को गर्म पानी में डुबोकर रखें-

महिलाओं को रात को सोने से पहले अपने पैरों को गर्म पानी में 10 मिनट डुबोकर रखना चाहिए। गर्म पानी से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है। इससे पैरों में मौजूद नसों की सिकुड़न कम होती है। जिससे पैरों की सूजन तेजी से कम होने लगती है। ऐसा करने से स्किन हाईड्रेट होने के साथ तनाव कम होता है, खून का संचार बेहतर बनता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ आराम मिलता है।

फेस मसाज-

रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट अपने चेहरे की मसाज जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आंखों के काले घेरे कम होने के साथ आंखों की सूजन और झुर्रियां कम होती हैं। इसके अलावा ढीली होती आंखों के आसपास की त्वचा में कसाव आता है। चेहरे की मसाज के लिए आप किसी अच्छे फेशियस ऑयल का यूज कर सकती हैं। ऐसा करने से चेहरे की झुर्रियां कम होने के साथ चेहरे पर ग्लो भी आता है।

पैरों की मसाज-

रात को सोने से पहले अपने पैरों की मसाज करने के कई फायदे हैं। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने के साथ मेनोपॉज के लक्षणों में भी राहत मिलती है। पैरों को मसाज करने के फायदों में बॉडी रिलेक्स से लेकर अच्छी नींद, बदन दर्द से राहत, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स में राहत शामिल है।

नाभि में तेल-

रात को सोने से पहले नाभि में तेल डालने से ना सिर्फ त्वचा की नमी बनी रहती है बल्कि नाभि में जमा मैल साफ होने के साथ पेट दर्द, माहवारी के दर्द में राहत मिलने के साथ फर्टिलिटी और आंखों की रोशनी में भी सुधार होता है।