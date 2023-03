घर बैठे ब्लड प्रेशर रीडिंग लेने का ये है सही तरीका, कहीं आप तो नहीं करते ये गलतियां?

ऐप पर पढ़ें

How To Take Blood Pressure Correctly At Home: स्ट्रेस, बिजी लाइफस्टाइल और खानपान की गड़बड़ी ने आज ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर का रोगी बना दिया है। ब्लड प्रेशर की वजह से व्यक्ति को कई अन्य रोग जैसे छाती में दर्द, चक्कर आना, चेहरा लाल होना, सांस लेने में मुश्किल, कमजोरी, धुंधली नजरें, पेशाब में खून आना, थकान, टेंशन, दिल की धड़कन में गड़बड़ी, सिरदर्द, नाक से खून आना जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन सब समस्याओं से खुद को दूर रखने और अपने बीपी को कंट्रोल रखने के लिए आजकल ज्यादातर घरों में बीपी नापने के लिए मशीन उपलब्ध होती है। जिसकी वजह से व्यक्ति अपने हाई या लो बीपी का पता आसानी से घर बैठे लगा सकता है। लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं बीपी को नापने का सही तरीका क्या है? आइए इस लेख में जानते हैं आखिर क्या है ब्लड प्रेशर को नापने का सही तरीका।

घर बैठकर ब्लड प्रेशर नापने की सही तरीका-

खाने-पीने से बचें-

ब्लड प्रेशर नापने से 30 मिनट पहले तक इस बात का ध्यान रखें कि आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं चाहिए।

पेट खाली करके आएं-

ब्लड प्रेशर नापने से पहले कोशिश करें कि आपका पेट खाली रहे। इसके लिए आप बीपी नापने से पहले लू हो आएं।

आराम से बैठें-

बीपी नापते समय हमेशा आरामदेह कुर्सी पर 5 मिनट पहले बैठकर अपनी कमर को सीधा रखें।

फर्श पर ऐसे रखें अपने पैर-

बीपी नापते समय अपने दोनों पैरों को फर्श पर जमाकर रखें। ऐसा करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आपने क्रॉस लेग न किए हुए हों।

बाजू को रखने का सही तरीका-

छाती की ऊंचाई जितने बड़े मेज पर अपना हाथ रखते हुए आराम से बीपी नापें।

आस्तीन चढ़ा लें-

ब्लड प्रेशर कफ को हमेशा कपड़ों के ऊपर नहीं बल्कि त्वचा के सीधे संपर्क में रखना चाहिए।

कफ ठीक तरह पहनें-

बीपी नापते समय सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित कर लें कि कफ टाइट हो लेकिन बहुत ज्यादा तंग नहीं हो।

चुपचाप रहें-

बीपी नपवाते समय हमेशा चुपचाप रहें। ज्यादा या फिर तेज बोलने से आपके ब्लड प्रेशर पर फर्क पड़ सकता है।

क्रॉस चेक जरूर करें-

बीपी हमेशा एक बार नहीं दो बार एक-दो मिनट के अंतर में जरूर नापें। ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपकी बीपी की रीडिंग एक दम सही है।