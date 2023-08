सेहत के लिए किस रंग का अमरूद ज्यादा फायदेमंद सफेद या गुलाबी? ये हैं एक्सपर्ट की राय और फायदे

ऐप पर पढ़ें

Which is Better Red or White Guava? अमरूद एक ऐसा फल है जो खाने में टेस्टी होने के साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। इसके नियमित सेवन से कई रोगों को आसानी से दूर किया जा सकता है। अमरूद में एंटीमाइक्रोबियल, एंटीफंगल, विटामिन सी, के, बी6, फोलेट, नियासिन, एंटीडायबिटिक, एंटी-डायरियल, आयरन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटैशियम, जिंक, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, डायटरी फाइबर जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो व्यक्ति को कब्ज में राहत देने के साथ उसके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। यही वजह है कि डायबिटीज रोगियों को अमरूद का सेवन करने की सलाह दी जाती है।

आमतौर पर बाजार में दो तरह के गुलाबी और सफेद रंग के अमरूद देखने को मिलते हैं। पर क्या आप जानते हैं इन दोनों रंगों के अमरूद में से कौन से रंग वाला अमरूद खाने से सेहत को अधिक लाभ मिलता है। इस सवाल का जवाब आइए जानते हैं डाइटिशियन शिखा कुमारी से, जिन्होंने अपने डाइटिशियन शिखा कुमारी एक पोस्ट शेयर करके इसके बारे में जानकारी दी है।

कौन सा बेहतर सफेद या गुलाबी अमरूद?

आपके मन को भी यह सवाल हो सकता है परेशान करता हो कि गुलाबी या फिर सफेद रंग के अमरूद में से कौन से रंग का अमरूद खाना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है तो इसका जवाब है गुलाबी। जी हां, गुलाबी रंग का अमरूद सेहत के लिए लिहाज से खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। कई अध्ययन भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि सामान्य अमरूद की तुलना में अंदर से गुलाबी रंग का अमरूद खाने के फायदे ज्यादा हैं। एक अध्ययन के अनुसार, गुलाबी अमरूद का इस्तेमाल डेंगू को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। इसमें संतरे के मुकाबले दोगुना विटामिन सी भी होता है। अगर आपको शुगर या स्टार्च कम लेना है, तो गुलाबी अमरूद खा सकते हैं। क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा कम पाई जाती है।

सफेद और गुलाबी अमरूद में अंतर-

गुलाबी और सफेद अमरूद में सबसे बड़ा अंतर रंग और स्वाद का होता है। बात अगर इनमें मौजूद पोषक तत्वों की करें तो उनमें भी काफी अंतर होता है। लाल अमरूद में पानी की मात्रा अधिक तो शुगर और स्टार्च की मात्रा कम पाई जाती है। इसके अलावा गुलाबी अमरूद में बीज भी कम होते हैं। जबकि सफेद अमरूद में स्टार्च, शुगर अधिक पाया जाता है और इसमें बीज भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा सफेद अमरूद के गूदे में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी अधिक पाई जाती है।

अमरूद खाने के फायदे-

-अमरूद खाने से वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

-अमरूद खाने से कब्ज की शिकायत दूर होती है।

-हार्ट हेल्थ में सुधार करने के लिए भी अमरूद फायदेमंद साबित हो सकता है।

-अमरूद खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनती है।

-अमरूद ब्लड शुगर के स्तर को भी कम रखने में मदद कर सकता है।