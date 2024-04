फिटनेस का जुनून पड़ ना जाए भारी, ये हैं जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने के नुकसान

ऐप पर पढ़ें

Know How too Much Exercise can Hurt: सेहतमंद बने रहने के लिए अक्सर व्यक्ति को एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा वर्कआउट आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। जी हां, हद से ज्यादा एक्सरसाइज करने का जुनून व्यक्ति की सेहत को कई बड़े नुकसान पहुंचाता है। बता दें,जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करने से इम्यूनिटी कमजोर होने के साथ हड्डियों और मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है। आइए जानते हैं जरूरत से ज्यादा वर्कआउट करने से सेहत को होते हैं क्या नुकसान और एक दिन में व्यक्ति को कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए।

जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने के नुकसान-

मसल्‍स में खिंचाव और दर्द-

हेल्‍थ एक्सपर्ट्स की मानें तो जरूरत से ज्‍यादा एक्‍सरसाइज करने से मसल्‍स में खिंचाव और असहनीय दर्द की परेशानी हो सकती है। दरअसल, हाई इंटेनसिटी वाली एक्‍सरसाइज करने से मसल्‍स पूरी तरह एक्‍टिवेट हो जाती है। जिससे मासंपेशियों में दर्द, जोड़ों में खिचांव, पीठ में दर्द, जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

हार्मोन असंतुलन-

जरूरत से ज्यादा व्यायाम करने से शरीर में हार्मोनल असंतुलन का खतरा बना रहता है। जिसकी वजह से व्यक्ति को हमेशा थकान महसूस होती रहती है। इतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। जरूरत से ज्यादा व्यायाम करने से कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से मन अशांत रहने लगता है और व्यक्ति को तनाव होने लगता है।

दिल की सेहत को नुकसान-

अगर आप यह सोचते हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से आप जल्दी फिट हो जाएंगे तो यह आपकी भूल है। बता दें, ज्यादा एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे दिल की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। ज्यादा वर्कआउट करने से बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती और दिल नॉर्मल रेट से कहीं ज्यादा तेज धड़कता है।

नींद न आने की समस्या-

ज्यादा एक्सरसाइज से नींद कम आने की समस्या हो सकती है। वर्कआउट के दौरान बॉडी से एड्रेनालाईन हार्मोन निकलता है जिससे नींद नहीं आने और थकान के साथ मूड स्‍विंग और चिड़चिड़ेपन की समस्या पैदा होती है।

डिप्रेशन-

जरूरत से ज्यादा वर्कआउट शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा वर्कआउट करने से शरीर में थकावट और कमजोरी बनी रहने के साथ चिड़चिड़ापन,एंग्जायटी, डिप्रेशन, गुस्सा आना जैसी परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं।

दिनभर में कितनी एक्सरसाइज करना सही?

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक एक सप्ताह में 150 मिनट तक वर्कआउट करना फायदेमंद माना गया है। इसे एक दिन में करने के बजाय सप्ताह के 5 दिन में बांटना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।