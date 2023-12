न्यू ईयर पार्टी के हैंगओवर से छुटकारा दिलाएंगे ये टिप्स, साल की बेहतर शुरुआत के लिए अभी से कर लें नोट

ऐप पर पढ़ें

Tips To Get Over From New Year's Party Hangover: नया साल आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं। ऐसे में लोगों ने अभी से नए साल की शुरूआत को खास बनाने के लिए पार्टी की तैयारियां करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन साल का पहला दिन, जिसे हर व्यक्ति खूबसूरत बनाना चाहता है, तब खराब हो जाता है जब लोग न्यू ईयर पार्टी के अगले दिन हैंगओवर की शिकायत करने लगते हैं। दरअसल, हैंगओवर जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन करने से होता है। जिसे उतारना कई बार बड़ी चुनौती बन जाता है। हैंगओवर होने पर व्यक्ति सिर में दर्द,एसीडिटी, बेचैनी,थकान,खुद पर संतुलन नहीं रहने की शिकायत करने लगता है। अगर आप भी हर साल न्यू ईयर पार्टी के बाद हैंगओवर से परेशान रहते हैं तो उसे उतारने के लिए अपनाएं ये असरदार उपाय।

हैंगओवर से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय-

पानी खूब पीएं-

शराब पीने के बाद व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर मिनिरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पीएं तो ज्यादा बेहतर होगा। शराब पीने के बाद व्यक्ति को बार-बार पेशाब आने की समस्या से लेकर उल्टी,थकान या पसीना आने की शिकायत की वजह से डिहाइड्रेट की समस्या हो सकती है। जिससे बचने के लिए शराब पीने से पहले और शराब पीने के बाद खूब सारा पानी पीएं। बावजूद इसके अगली सुबह हैंगओवर बना रहता है,तो फिर से पानी पीएं।

नींबू पानी-

हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी और सिट्रिक फल भी काम आ सकते हैं। दोनों ही चीजों में मौजूद विटामिन,पोषक तत्व और एंटीऑक्‍सीडेंट्स पेट में मौजूद विषैले तत्‍वों से लड़कर हैंगओवर उतारकर सिर दर्द में भी आराम देते हैं।

नारियल पानी-

अल्‍कोहल लेने से बॉडी में ड्राईनेस आने लगती है, जिसे दूर करने में नारियल पानी फायदेमंद हो सकता है। नारियल पानी में शुगर और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होने के साथ नारियल फैट फ्री भी होता है। इतना ही नहीं मिनरल और इलेक्ट्रोलेट्स से भरपूर नारियल पानी पीने से बॉडी में पानी की कमी नहीं होती और हैंगओवर भी आसानी से उतर जाता है।

केला-

हैंगओवर को कम करने में केला भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्‍कोहल पीने के बाद शरीर में पोटैशियम की कमी हो जाती है। लेकिन केले में पोटेशियम और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो शरीर में इस कमी को पूरा करते हैं।

अदरक वाली चाय-

हैंगओवर से छुटकारा पाने के लिए अदरक वाली चाय का सेवन भी किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए थोड़ा सा अदरक चाय बनाते समय डाल दें। कच्चा अदरक नमक के साथ मिलकार खाने से भी इस समस्‍या को दूर किया जा सकता है।

गुनगुना पानी-

हैंगओवर उतारने के लिए गुनगुने पानी में नहाना भी फायदेमंद हो सकता है।