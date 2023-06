ऐप पर पढ़ें

Hand Mudras To Get Rid Of Overthinking: जरूरत से ज्यादा किसी भी विषय में सोचना ओवरथिंकिंग कहलाता है। ओवरथिंकिंग की समस्या व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कर सकती है। ओवरथिंकिंग की वजह से व्यक्ति को थकान और तनाव महसूस होने लगता है। अगर आपको भी ओवरथिंकिंग की समस्या है तो अपने रूटिन में इन 3 हस्त मुद्राओं को जरूर शामिल करें। हस्त मुद्राएं बेहद प्रभावशाली होती हैं, इनका असर शरीर की नसों और नाड़ियों पर पड़ता है। निर्धारित समय पर इनका अभ्यास करने से प्रत्येक मुद्रा अत्यधिक प्रभावी बन जाती है।

हाकिनी मुद्रा-

हाकिनी मुद्रा का अभ्यास सुबह 3 से 5 बजे के बीच करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास करने से व्यक्ति को गहन‌ ध्यान में जाने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं इस मुद्रा को करने से एकाग्रता शक्ति में सुधार, मस्तिष्क को शांति भी मिलती है। इस मुद्रा को के लिए सबसे पहले हथेलियों को हृदय चक्र के पास एक-दूसरे के सामने लाएं। फिर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी, मध्य उंगली , अनामिका और छोटी उंगली के पोर को बाएं हाथ की उंगलियों के संपर्क में लाएं। ऐसा करते समय आपकी उंगलियां फैली हुई रहेंगी। चार उंगलियां आगे की ओर और अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा। ऐसा करते समय ध्यान रखें हथेलियां एक-दूसरे के संपर्क में नहीं रहनी चाहिए। आपका अग्रभाग जमीन के बराबर रहना चाहिए और कोहनी बाहर की ओर होनी चाहिए। अपनी आंखें बंद और रीढ़ को सीधा रखते हुए इस मुद्रा का अभ्यास करें।

ज्ञान मुद्रा-

ओवरथ‍िंक‍िंग की समस्‍या को दूर करने के ल‍िए ज्ञान मुद्रा की भी मदद ली जा सकती है। ज्ञान मुद्रा की मदद से मेमोरी, ध्‍यान और ज्ञान को बढ़ाने में मदद म‍िलती है। इस मुद्रा को आप बैठकर, खड़े होकर या लेटकर भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को करते हुए आपकी पीठ सीधी होनी चाह‍िए। ज्ञान मुद्रा को करने के ल‍िए आपको अपनी इंडेक्‍स फ‍िंगर को अंगूठे के साथ जोड़ना है। इस दौरान सांस को सामान्‍य बनाए रखते हुए अपना ध्यान सांस पर फोकस करें।

वायु मुद्रा-

ओवरथ‍िंक‍िंग की वजह से होने वाले तनाव को दूर करने में वायु मुद्रा आपकी मदद कर सकती है। इस मुद्रा को करने से हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इस मुद्रा को करने के ल‍िए सबसे पहले अपनी इंडेक्‍स फ‍िंगर को मोड़ते हुए अपने अंगूठे के ऊपर रखें। ऐसा करते हुए हाथों की मुद्रा को ऐसे रखें कि आपके अंगूठे का ट‍िप, उंगली के ऊपर आए। इस मुद्रा को रोजाना सुबह 20 म‍िनट करने से ओवरथ‍िक‍िंग की समस्या को दूर किया जा सकता है।