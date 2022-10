बालों में घी लगाने से मिलते हैं ये 5 गजब के फायदे, नहीं महसूस होगी पार्लर जाने की जरूरत

Ways To Use Ghee For Hair: आजकल हर दूसरा व्यक्ति झड़ते बेजान होते रूखे बालों की समस्या से परेशान है। झड़ते बालों की समस्या से राहत पाने के लिए लोग पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट तक लेने से गुरेज नहीं करते हैं। लेकिन इन ट्रीटमेंट में मौजूद केमिकल्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाने की जगह उन्हे कमजोर बना देते हैं। जिससे बालों का झड़ना कम नहीं होता। अगर आपके बाल भी बेजान होकर टूट रहे हैं तो आपकी रसोई में मौजूद घी उनकी कोई चमक और सेहत वापस लौटाने में आपका मदद कर सकता है। घी में विटामिन-ए और विटामिन-ई जैसे तत्व होते हैं जो बालों के लिए काफी उपयोगी माने जाते हैं। अगर हफ्ते में एक दिन भी घी बालों में लगा लिया जाए तो बालों की तमाम समस्याएं आसानी से दूर हो सकती है।आइए जानते हैं बालों पर घी लगाने से मिलते हैं कौन से फायदे। हेयर टेक्सचर में करता सुधार- बालों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में कैराटिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। यही वजह है कि लोग पार्लर में महंगे कैराटिन ट्रीटमेंट लेने भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं घी विटामिन-ई से समृद्ध और कैराटिन को बढ़ावा देने में मदद करता है। बालों पर इसका नियमित इस्तेमाल करने से आपके बालों का टेक्सचर खुद ही इंप्रूव हो जाता है। डैंड्रफ कम करने में मददगार- डैंड्रफ से निजात पाने के लिए घी का उपयोग करना लाभकारी साबित हो सकता है। बालों में डैंड्रफ होने की मुख्य वजह मालासेजिया फुरफुर फंगस को माना गया है। ऐसे में अगर घी का प्रयोग कुछ अन्य सामग्रियों के साथ किया जाए, तो यह मालसेजिया फुरफुर नामक फंगस को बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। जिससे डैंड्रफ को कम किया जा सकता है। ग्रे हेयर से करें बचाव- आज बढ़ते तनाव की वजह से कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लग गए हैं। इसके अलावा सूरज की हानिकारक किरणें भी बालों में मौजूद कैराटिन को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से बालों का प्राकृतिक रंग बदलने लगता है और बाल सफेद होने लगते हैं। लेकिन घी कैराटिन को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से बाल असमय सफेद होने से बच जाते हैं। बेहतर हेयर ग्रोथ- घी में मौजूद विटामिन-ए और ई जैसे पोषक तत्व बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह स्कैल्प इंफेक्शन को भी दूर करने में मदद करता है। बालों को बनाएं सिल्की- घी में में विटामिन-A, E और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो नमी को बरकरार रखने में मदद कर सकते हैं। एक रिसर्च में इस बात का जिक्र किया गया कि घी में स्मूद और ल्यूबरिकेट यानी मुलायम करने की क्षमता होती है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि बालों में घी लगाने से उसकी नमी बरकरार रह सकती है, जिससे बाल मुलायम बने रह सकते हैं।