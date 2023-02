किडनी खराब कर सकती हैं ये आदतें, लाइफ टाइम हेल्दी रहने के लिए इन चीजों को करें अवॉइड

ऐप पर पढ़ें

How Kidney Damage Can Be Prevented: किडनी हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है। यह मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड जैसे नाइट्रोजनयुक्त वेस्ट मटेरियल उत्पादों से ब्लड को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार होती है। ये सभी टॉक्सिन्स हमारे ब्लैडर में जाते हैं और पेशाब करते समय बाहर निकल जाते हैं। आपकी किडनी चौबीसों घंटे काम करती हैं। ऐसे में अपने किडनी की हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी होता है। अगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, तो आपकी किडनी हेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि आप इन पुरानी बीमारियों को कितनी अच्छी तरह मैनेज करते हैं। यहां कुछ आदतों के बारे में बता रहे हैं जो किडनी को डैमेज कर सकती हैं।

इन आदतों से खराब होती है किडनी

1) दवाइयों की ओवर डोज

पेन किलर और बॉडी बिल्डिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स ज्यादा खावे पर किडनी डैमेज होने का कारण बन सकता है। अगर आप उन्हें पुराने दर्द, सिरदर्द या गठिया के लिए नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उन्हें तुरंत बंद करने की सलाह दी जाती है।

2) ज्यादा नमक खाना

कुछ लोग खाने में ऊपर से नमक डाल कर खाते हैं। आपकी ये आदत किडनी के लिए खतरा पैदा करता है क्योंकि वे न केवल ज्यादा सोडियम लोड उत्पन्न करते हैं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बनते हैं। इसलिए, फूलगोभी, ब्लूबेरी, समुद्री भोजन और स्वस्थ अनाज जैसे फ्रेश, कम सोडियम वाले खाने की चीजों को खाने पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।



3) प्रोसेस्ड फूड से बचें

प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना खतरनाक है। इसमें सोडियम और फास्फोरस से भरे होते हैं। किडनी की बीमारी के मरीजों को पैकेज्ड फूड खाने से परहेज करना चाहिए। हाई फास्फोरस खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना किडनी और हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

4) बहुत ज्यादा शक्कर खाना

बहुत ज्यादा चीनी खाने से मोटापा हो सकता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, जिससे गुर्दे की बीमारी होती है। इसलिए शक्कर कम खाएं। इसके अलावा, बिस्कुट, मसालों, अनाज और सफेद ब्रेड रोजाना खाने से बचें क्योंकि इन सभी में चीनी होती है।

5) नींद की कमी

पर्याप्त नींद न लेने से परेशानी हो सकती है। नींद एक जरूरी समय है जब गुर्दे अपने डैमेज टिशू को पुन: उत्पन्न करते हैं। स्लीप साइकिल खराब होने पर न केवल इस अंग को नुकसान पहुंचता है, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर और एथेरोस्क्लेरोसिस भी पैदा कर सकता है, जो बदले में किडनी के ब्लड फ्लो में कमी का कारण बन सकता है।

6) बहुत ज्यादा नॉनवेज

ज्यादा मीट खाने से आपकी किडनी भी खराब हो सकती है। पशु प्रोटीन ब्लड में हाई मात्रा में एसिड उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है जो गुर्दे के लिए नुकसानदायक हो सकता है और एसिडोसिस का कारण बन सकता है। एसिडोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें किडनी तेजी से पर्याप्त एसिड को दूर नहीं कर पाती है।

7) स्मोकिंग

स्मोकिंग आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके पेशाब में प्रोटीन होने की संभावना ज्यादा होती है, जो किडनी खराब होने का लक्षण है। धूम्रपान छोड़ें या सीमित करें।

8) एक्सरसाइज ना करना

रोजाना एक्सरसाइज ना करने पर गुर्दे की परेशानिया होने लगती हैं। बहुत देर तक बैठे रहना किडनी की बीमारी के विकास से जुड़ा है। रोजाना एक्सरसाइज ब्लडफ्लो और मेटाबॉलिज्म में सुधार करती है, जो किडनी की हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप ज्यादा वजन वाले हैं, तो वजन कम करना बहुत मददगार होता है। हफ्ते में कम से कम 4 बार 40 मिनट की सैर करें।

किडनी को हेल्दी रखने के लिए रोजाना व्यायाम करें, हेल्दी खाना खाएं, धूम्रपान और शराब पीने से बचें, दर्द निवारक दवाओं का सेवन और जरूरत मात्रा में पानी पीना जरूरी है।