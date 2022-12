बहती नाक ने कर दिया है बेहाल, तुरंत छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू तरीके

ऐप पर पढ़ें

How to get rid of Runny Nose Immediately: बहती नाक एक ऐसी स्थिति है जब किसी के नोजस्ट्रील से लिक्विड निकलता रहता है। यह नाक मार्ग और साइनस के अस्तर की कंजेशन और सूजन के कारण होता है, हालांकि, ज्यादातर एक वायरल संक्रमण के कारण होता है जिसे सामान्य सर्दी के रूप में जाना जाता है। एलर्जी या साइनस संक्रमण से नाक और साइनस की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है। बहती नाक के लिए कुछ घरेलू तरीकों को फॉलो कर सकते हैं।

बहती नाक से छुटकार के लिए अपनाएं ये तरीके

1) नाक बहने पर नाक को नियमित रूप से सांस को बाहर छोड़ते हुए साफ करना चाहिए। अगर नोसट्रिल्स में जलन हो रही है और नाक बाहर आने में मुश्किल हो रही है तो नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करें।



2) बहती नाक के फ्लो को स्लो और साइनस के दबाव को कम करने के लिए नाक, आंखों और कानों के बीच के क्षेत्र की धीरे से मालिश करें। दोनों नोजसट्रिल्स पर हल्का दबाव डालें, उन्हें धीरे-धीरे बंद और खोलें, इसके बाद आंखों के ऊपर और कान पर मलें।

3) नाक बहने से उत्पन्न बलगम को कम करने के लिए भाप का इस्तेमाल करें। कोई चाहे तो गर्म पानी से नहा भी सकता है।

4) लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए दवा और सही डायट खाएं। बहती नाक को रोकने में मदद करने के लिए कई तरह के नुस्खे और काउंटर दवाएं हैं।



5) नाक को खराब होने से बचाने के लिए नाक के कोने पर धीरे से दस बार दबाव डालें। यह दबाव बिंदु सर्दी और एलर्जी के कारण होने वाले साइनस और सिरदर्द को कम करने में मदद कर सकता है।



6) बलगम को बाहर करने के लिए नाक के मार्ग को बाहर निकालने के लिए नमक के पानी का इस्तेमाल करें। साइनस के दबाव को कम करने और नासिका मार्ग को खोलने के लिए एक तौलिया भिगोए और इसे चेहरे पर रखें।

तुलसी के पत्ते और घी से बनाएं काढ़ा, सर्दी-खांसी में पीने से मिलेंगे जादुई फायदे