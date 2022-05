डायबिटीज रोगियों के लिए वरदान है अलसी के बीज, शुगर कंट्रोल करने के लिए इस तरह करें डाइट में शामिल

How to use flaxseed for diabetes patients: आज के समय में लोगों के बीच डायबिटीज की समस्या होना बहुत आम बात है। यह एक मेटाबॉलिक डिसॉर्डर है, जो शरीर को धीरे-धीरे खोखला कर देता है। डायबिटीज की बीमारी खानपान में असंतुलन और खराब जीवनशैली के कारण होती है। इसकी वजह से शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है जिसे टाइप 2 डायबिटीज भी कहा जाता है। दरअसल, शरीर की पेंक्रियाज ग्रंथी के ठीक से काम ना करने या फिर पूरी तरह से बेकार होने पर डायबिटीज की समस्या होती है। डायबिटीज होने पर रोगी में बेहोशी होना, दिल की धड़कन तेज होना इत्यादि जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं।

डायबिटीज रोगी को अपनी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी मधुमेह रोगी हैं तो अलसी के बीज को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अलसी के बीज डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण माने जाते हैं। इसमें मौजूद फाइबर, प्रोटीन, एंटी ऑक्सीडेंट, जिंक, आयरन, ओमेगा-3 फैटी एसिड और कई तरह के जरूरी विटामिन शुगर का स्तर कम करने के लिए फायदेमंद माने जाते हैं।

डायबिटीज में अलसी के बीज के फायदे (Flax Seeds Benefits for Diabetes in Hindi)-

-अलसी के बीज डायबिटीज ही नहीं बल्कि वजन कम करने में, ब्लड प्रेशर की समस्या में और पेट से जुड़ी बीमारियों में बहुत फायदेमंद होते हैं। इसका सेवन करने से आपको थायरॉयड की समस्या में भी फायदा मिलता है।

-पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में अलसी के बीज का सेवन फायदेमंद होता है।

-अलसी में मौजूद पोषक तत्व डायबिटीज के मरीजों में थकान की समस्या को दूर करते हैं।

-अलसी का सेवन करने से डायबिटीज में तलवों की जलन की समस्या में फायदा मिलता है।

डायबिटीज में कैसे करें अलसी का सेवन-

रोजाना एक चम्मच अलसी के बीज को हल्का रोस्ट करके खाने से आपका ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रहता इसके लिए अलसी के बीजों को हल्का सा भूनकर इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद रोजाना एक चम्मच अलसी के बीज को चबाकर खाएं। ऐसा नियमित रूप से दिन में भोजन करने से आधा घंटे पहले या रात के भोजन के आधा घंटे पहले खाएं। इसके अलावा डायबिटीज के मरीज अलसी का काढ़ा भी बना सकते हैं जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है।