हर महिला को पता होना चाहिए 'IVF Treatment' लेने का सही समय, ये है फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह

Right Time To Undergo An IVF Treatment: पिछले कुछ सालों से कपल्स के बीच इनफर्टिलिटी की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। डब्लयूएचओ के अनुसार इनफर्टिलिटी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक पुरुष या महिला 12 महीने या उससे ज़्यादा समय तक नियमित तौर पर असुरक्षित संबंध बनाते हैं बावजूद उसके महिला गर्भवती नहीं हो पाती है। बता दें, इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण जीवनशैली से जुड़े परिवर्तन, पर्यावरण, और आर्थिक या शैक्षणिक कारणों से गर्भधारण को विलंबित करना हो सकता है। बिड़ला फर्टिलिटी और आईवीएफ में सलाहकार डॉ. रचिता मुंजाल का कहना है कि फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारणों में महिला की उम्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका फर्टिलिटी के इलाज की सफलता पर गहरा असर होता है। ऐसे में इनफर्टिलिटी के सबसे सफल इलाज में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ़) को माना जाता है, जिसमें सफलता की दर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बनी रहती है।

क्या होती है इनफर्टिलिटी?

यदि कोई दंपत्ति एक साल या उससे ज़्यादा समय तक कोशिश करने के बाद भी संतान पाने में सफल नहीं हो रहा है, तो वह इनफर्टिलिटी से पीड़ित हो सकता है। गर्भ धारण करने में विफलता किसी एक महिला की समस्या नहीं है। आज के समय में बहुत से दंपत्ति इस समस्या का शिकार हैं।

इनफर्टिलिटी के कारण-

इनफर्टिलिटी अनेक कारणों से हो सकती है, जिसमें तनाव, यूटेराइन फाइब्रॉयड, स्पर्म के उत्पादन में विकार, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना, ओवेरियन रिजर्व कम होना, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम (PCOS), और समय से पहले ओवेरियन विफलता शामिल हैं। लेकिन उम्र रहते इन विट्रो फ़र्टिलाइज़ेशन (IVF) का इलाज कराने से दंपत्तियों को संतान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

इन विट्रो फ़र्टिलाइज़ेशन (आईवीएफ) किसके लिए फायदेमंद-

35 साल से कम उम्र की महिलाएं जो तीन साल से कम समय से गर्भधारण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो इंट्रा-यूटिराइन इन्सेमिनेशन (IUI) और ऑव्यूलेशन इंडक्शन जैसे सरल उपचारों का सहारा ले सकते हैं। ये उपचार कम इनवेसिव होते हैं, और इनका प्रति चक्र सफल होने का अनुपात लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक होता है। पिछले कुछ सालों में IVF का उपयोग बढ़ने के बाद भी कई दंपत्ति असामान्य गर्भ या गर्भधारण की अप्राकृतिक विधि जैसी अनेक मिथकों के डर से इस आधुनिक प्रक्रिया का फायदा नहीं उठा पाते हैं। ऐसी किसी भी मिथक का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और इन पर भरोसा करके कई दंपत्ति IVF कराने से पहले अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा दंपत्ति के लिए कई बार IVF से जुड़े शारीरिक, वित्तीय, और भावनात्मक तनाव भी एक बड़ी बाधा बन जाते हैं।

इनफर्टिलिटी के असली कारणों को समझें-

IVF के बारे में सोचने से पहले, इनफर्टिलिटी के असली कारणों को समझना बहुत जरूरी है। जिसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों को सामान्य स्वास्थ्य की जांच कराने और डिम्बग्रंथि रिजर्व (अंडाशय में अंडों की संख्या) की जांच करने के लिए प्रारंभिक ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। जिसमें उम्र, प्रजनन स्वास्थ्य की पहले की जानकारी, हार्मोन का स्तर, स्पर्म की गुणवत्ता और संरचनात्मक असामान्यताएं जैसे कारणों का पता लगाया जाएगा। प्रजनन विशेषज्ञ से सलाह लेने से आपको अपने प्रजनन स्वास्थ्य की पूरी जानकारी मिल जाएगी और उसका सही इलाज करने में मदद मिलेगी।

उम्र और महिला प्रजनन क्षमता-

IVF उपचार की सफलता दर को खास तौर पर प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक उम्र है। जैसे-जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती रहती है, उनका डिम्बग्रंथि रिजर्व कम हो जाता है, जिससे अंडे की गुणवत्ता और मात्रा में गिरावट आती है। अक्सर 30 वर्ष की आयु तक की महिलाओं में IVF उपचार की सफलता दर उन महिलाओं से ज्यादा होती है, जो 30 वर्ष से ज़्यादा या 40 की उम्र तक पहुंच जाती हैं। हालांकि, व्यक्तिगत भिन्नताएं मौजूद हैं, और हर एक व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति का आकलन करने के लिए प्रजनन विशेषज्ञ द्वारा पूरी जांच का होना भी जरूरी है।

पुरुष कारक और स्पर्म स्वास्थ्य-

अक्सर महिला प्रजनन क्षमता पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर यह भी बहुत जरूरी है कि पुरुष कारकों को नजरअंदाज न किया जाए। पुरुष इनफर्टिलिटी के कुछ खास कारण, जैसे स्पर्म की कम गिनती या खराब स्पर्म गतिशीलता या स्पर्म संरचना, आदि IVF की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी पुरुष-संबंधी समस्या की पहचान करने और उसका समाधान करने के लिए स्त्री पुरूष दोनों को पूरी प्रजनन जांच करानी जरूरी है।

चिकित्सीय स्थितियां और स्वास्थ्य कारक-

कुछ चिकित्सीय स्थितियां, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस), या गर्भाशय संबंधी असामान्यताएं, प्रजनन क्षमता और IVF की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं। IVF कराने से पहले इन स्थितियों का इलाज सही तरीके से कराने के लिए अपने प्रजनन विशेषज्ञ की मदद लें। इसके अलावा, धूम्रपान, ज़्यादा शराब का सेवन, मोटापा और तनाव को कम करके अपनी जीवनशैली में सुधार लाकर IVF उपचार की सफलता की संभावना को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है।

भावनात्मक रूप से तैयार होना-

IVF उपचार से गुजरना भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में इलाज के दौरान भावनात्मक रूप से तैयार होना और मनोबल बढ़ाने वाले लोगों का आसपास होना बहुत जरूरी है। IVF में कई तरह की चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाओं, हार्मोनल उपचार और संभावित असफलताओं से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में अपने साथी, परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बातचीत करने, और जरूरत पड़ने पर पेशेवर परामर्श लेने से IVF यात्रा के भावनात्मक पहलुओं को समझने में मदद मिल सकती है।

उपचार में होने वाला खर्च-

पिछले कुछ सालों से हमारे देश में IVF उपचार अब काफी सस्ता हो गया है, लेकिन वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। बीमा कवरेज विकल्पों, प्रजनन वित्तपोषण योजना और उसके हिसाब से बजट का पता लगाना जरूरी है। अपने प्रजनन विशेषज्ञ और क्लिनिक के वित्तीय सलाहकारों के साथ वित्तीय पहलुओं पर चर्चा करने से आपको इसमें शामिल खर्चों को समझने और उसके हिसाब से योजना बनाने में मदद मिलेगी।

साथी की उपलब्धता-

IVF प्रक्रिया के दौरान आपके साथी का आपके साथ तालमेल और सहयोग बहुत जरूरी है। इसमें अपॉइंटमेंट मिलने पर साथ आना, भावनात्मक रूप से साथ देना और किसी भी जरूरी प्रक्रिया या टेस्ट में साथ रहना शामिल है। अपके साथी कब- कब उपलब्ध रह सकते है और कितनी भागीदारी निभा सकते है, इन सब के बारे में पहले से ही बातचीत करने से IVF उपचार के दौरान एक सहज और सहायक अनुभव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

सलाह-

IVF उपचार कराने का सही समय कब है, यह निर्णय हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत निर्णय होता है , जिस पर बड़ी सावधानीपूर्वक विचार करने की जरूरत होती है। अपनी परिस्थितियों को समझने और पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रजनन विशेषज्ञ से परामर्श करें। उम्र, इनफर्टिलिटी का असली कारण, चिकित्सीय स्थितियां, भावनात्मक तैयारी और होने वाले पूरे खर्चें पर विचार जैसे कारण IVF के लिए आदर्श समय निर्धारित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।

-याद रखें कि हर एक व्यक्ति के प्रजनन का सफर अलग-अलग होता है, और इसका कोई एक ही जवाब नहीं है जो सभी के लिए सही हो।

-सभी चीजों पर गौर करने के बाद IVF विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करके, आप एक सही निर्णय ले सकते हैं जो आपके उपचार की सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकता है।