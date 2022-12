जूतों की गंदी बदबू से होते हैं शर्मिंदा तो टिप्स करेंगे कमाल

ऐप पर पढ़ें

How to Remove Bad Odor From Shoes: आप दोस्तों या फिर ऑफिस में अपने सहयोगियों के बीच बैठकर काम कर रहे हों और तभी कोई आपको जूतों से आने वाली गंदी बदबू के लिए टोक दें तो ये वाकई ये आपके लिए शर्मिंदा का कारण बन सकता है। हो सकता है आपने कई बार लोगों के साथ ऐसा होते हुए भी देखा हो। दरअसल, पैर बहुत ज्‍यादा बार गीले होते हैं, जिससे जूतों और मोजों में नमी लगातार बनी रहती है। ऐसे में पसीना और बैक्‍टीरिया आपके जूतों में गंध पैदा कर देते हैं। अपने जूतों की गंध को रोकने और इन्‍हें महकाए रखने के लिए आप ये आसान टिप्‍स अपना सकते हैं।

जूतों की गंदी बदबू से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये उपाय-

बेकिंग सोडा-

अक्सर पैरों में ज्यादा पसीना आने और नमी के कारण जूतों में अच्छी तरह हवा पास नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से जूतों से गंदी बदबू आने लगती है। अगर आपके जूतों से भी बदबू आती है तो उसे दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको रात को सोने से पहले जूतों में 1 चम्मच बेकिंग सोडा अच्छे से जूतों के अंदर छिड़कें। सुबह होने तक बेकिंग सोडा सीलन या पसीने की स्मेल दोनों को ही सोख लेगा। इसके अलावा यह उपाय बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया को भी काफी हद तक खत्म कर देता है।

फल का छिलका-

आपको यह उपाय पढ़कर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि जूतों के भीतर कोई भी सिट्रिक फल के छिलके डालने से उनकी बदबू दूर होती है। अगली बार जब कभी आपको जूतों से बदबू दूर करनी हो तो ये उपाय ट्राई जरूर करें।

पैरों पर डियोड्रेंट अप्‍लाई करें

ज्‍यादातर मामलों में जूतों में नमी पैरों में पसीने के कारण आती है। लेकिन अगर आपके पैर सूखे रहेंगे, तो बैक्‍टीरिया विकसित नहीं हो पाएंगे। ऐसे में अपने पैरों में डियोड्रेंट लगाएं। यह बैक्‍टीरिया को पनपने से रोकेगा।

पसीना सोखने वाले मोजे पहनें-

कॉटन के मोजे पसीना सोखने में सक्षम नहीं होते। इसलिए जूतों से आने वाली बदबू को रोकने के लिए पसीना सोखने वाले मोजे पहनना ही अच्‍छा विकल्‍प है। बाजार में ये मोजे आसानी से उपलब्‍ध हैं। इस तरह के मोजे पसीने को बहुत जल्‍दी सोख लेते हैं और बैक्‍टीरिया को विकसित होने से रोकते हैं। जिससे जूतों और पैरों से बदबू नहीं आती है।

लैवेंडर ऑयल

लैवेंडर ऑयल की मदद से भी आप बदबू से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप जूतों के अंदर एक दो बूंदें लैवेंडर ऑयल डाल दें। इस तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जिसके कारण बदबू आना दूर हो जाता है।

इन बातों का रखें ध्यान-

- जूते पहनते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप हमेशा साफ धुने हुए मोजे पहनें।

-बेहतर होगा की आप हर रोज एक ही जूता पहनने से बचें। कोशिश करें कि 2 से 3 जोड़ी जूतों को अपने पास रखें।

-आप जूते में मेडिकेटेड इन-सोल लगा सकते हैं इससे पैरों की बदबू दूर हो जाएगी।

-अगर आपके जूते किसी वजह से गीले हो गए हैं तो उन्हें तुरंत धूप में या फिर ड्रायर से सुखा लें।