गर्मियों में खून की कमी दूर करने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा नेचुरली

Things You Can Do To Increase Your Blood Count: मौसम चाहे गर्मी का हो या फिर सर्दी का, शरीर में खून की कमी होते ही व्यक्ति को कमजोरी, थकान, सांस लेने में समस्या, गठिया, कैंसर और किडनी से संबंधित कई गंभीर रोग घेरने लगते हैं। ऐसे में इन समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि शरीर में खून का स्तर बढ़ाने वाली चीजों को डाइट में शामिल किया जाए। अगर आप भी एनीमिया से बचाव चाहते हैं तो इस समर सीजन इन 5 तरीकों को अपनाकर प्राकृतिक रूप से शरीर में खून की कमी को दूर करें।

आयरन रिच फूड खाएं-

आयरन रिच फूड खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। यह शरीर में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देकर हीमोग्लोबिन के लेवल में सुधार करते हैं। चुकंदर में भरपूर मात्रा में आयरन, कॉपर, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन बी1, बी2, बी6, बी12 और सी पाया जाता है।

विटामिन सी-

संतरा, नींबू, पपीता और स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जिससा सेवन करने से बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है।

संतरा और सेब करें डाइट में शामिल-

रोजाना अपनी डाइट में एक सेब और संतरा जरूर शामिल करें। ऐसा करने से न सिर्फ हीमोग्लोबिन के लेवल में सुधार होता है, बल्कि यह आपके शरीर में आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाने में मदद करेगा।

वर्कआउट-

बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने के लिए कुछ समय वर्कआउट के लिए भी निकालें। वर्कआउट करने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनने लगता है।

फोलिक एसिड-

फोलिक एसिड आपके शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। फोलिक एसिड को विटामिन-बी के नाम से भी जाना जाता है। जो सफेद और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ एनीमिया की कमी से भी बचाव करता है। शरीर में फोलिक के स्तर को बढ़ाने के लिए पालक, काले बीन्स, अंडे, केले और संतरे जैसे खाद्य पदार्थ को आहार में शामिल करना चाहिए।