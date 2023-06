क्या ब्लड ग्रुप के हिसाब से खाना खाना सेहत पर डालता है असर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

ऐप पर पढ़ें

Blood group diet can help keeps you healthy: खानपान का सेहत से गहरा रिश्ता है। डायबिटीज हो या फिर लीवर की बीमारी, पतले होना हो या फिर हेल्दी रहना हो, हमेशा खानपान पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट लोगों ने कई तरह की डाइट भी बनाई है। इसी में से एक है ब्लड टाइप डाइट। जिसमे ब्लड ग्रुप के अनुसार खाना खाने से बॉडी पर असर अलग होता है। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक न्यूट्रोपैथी फिजिशियन डॉक्टर पीटर डी एडमो ने सबसे पहले ब्लड टाइप डाइट के बारे में बताया। ब्लड टाइप डाइट के हिसाब से शरीर का अलग ब्लड ग्रुप फूड के साथ अलग-अलग तरह से कैमिकली रिएक्ट करता है।

ब्लड टाइप डाइट क्या है

ब्लड टाइप डाइट में ब्लड ग्रुप के अनुसार खाना खाना चाहिए। हर फूड का अलग ब्लड ग्रुप पर अलग असर होता है। अगर आप ब्लड ग्रुप के अनुसार खाते हैं तो ये ओवरऑल हेल्थ को सही रखने में मदद करता है और क्रोनिक डिसीज के खतरे को कम करता है। सबसे ज्यादा लोग चार ब्लड ग्रुप के होते हैं। ब्लड ग्रुप- ए, बी, ओ और एबी।

इन लोगों को इस तरह के फूड को खाना चाहिए।

ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट

ब्लड ग्रुप ओ की डाइट

एक्सपर्ट के मुताबिक ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को हमेशा लो कार्बोहाइड्रेट फूड और हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो करना चाहिए। ऐसे खाने को खाकर वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और तमाम तरह की बीमारियों से भी बचे रहेंगे।

ब्लड ग्रुप ए की डाइट

ब्लड ग्रुप ए के लोगों को हमेशा प्लांट बेस्ट फूड खाने चाहिए। इन्हें नॉन वेज फूड्स से दूर रहना चाहिए। वहीं बात जब वेट लॉस की आती है तो ब्लड ग्रुप ए के लोगों को हमेशा प्रोसेस्ड और शुगरी फूड से बचना चाहिए। जो कि वजन बढ़ने का मेन कारण होते हैं।

ब्लड ग्रुप बी की डाइट

ब्लड ग्रुप बी टाइप के लोगों को मीट और डेयरी प्रोडक्ट फायदा पहुंचाते हैं।

ब्लड ग्रुप एबी की डाइट

ब्लड ग्रुप ए और बी को मिलाकर एबी ग्रुप बना होता है। इस ब्लड ग्रुप के लोगों को सोयाबीन, टर्की, सीफूड और सब्जियां खाना चाहिए। ये इनकी सेहत पर गहरा असर डालती हैं।