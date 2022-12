जीभ पर पड़ गए हैं छाले तो दर्द से तुरंत राहत देंगे ये घरेलू नुस्खे

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies To Get Rid Of Tongue Blisters: अक्सर गर्म-गर्म चीज खाने पीने से जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। जिसकी वजह से न सिर्फ स्वाद प्रभावित होता है बल्कि पीड़ित व्यक्ति को जीभ पर काफी दर्द भी महसूस होता है, नतीजतन व्यक्ति से कुछ भी खाया पिया तक नहीं जाता। अगर आपके साथ कभी ऐसी समस्या हो जाए तो आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर छालों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं।

जीभ के छाले से छुटकारा पाने के उपाय-

नमक-

नमक छाले से होने वाले दर्द को कम करने में मदद करता है। नमक में मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण इन्फेक्शन से लडने में मदद करते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले एक चम्मच नमक को एक कप पानी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस पानी से कुल्ला करें। ये उपाय दिन में कई बार दोहराएं। ऐसा करने से मुंह के छाले ठीक होने में मदद मिलेगी।

दही-

दही में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करके के साथ छालों से जुड़े इन्फेक्शन को भी ठीक करने में भी फायदेमंद होते हैं। इस उपाय को करने के लिए रोजाना कम से कम एक बार दही का सेवन करने से छाले ठीक किए जा सकते हैं।

बर्फ-

बर्फ में एनेस्थेटिक और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह सूजन और जीभ के छालों से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए एक आइस क्यूब को जीभ के छाले पर सीधा रख दें,जब तक कि जीभ सुन्न ना हो जाए। ऐसा दिन में कई बार करें।