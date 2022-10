त्योहारों पर मीठा और ऑयली खाने से बढ़ न जाए आपका वजन, ऐसे करें बॉडी Detox

Tips to detox your body after festivals: सेहत को लेकर आप जितने मर्जी कांशियस हो जाएं, बात जब भारतीय त्योहारों पर बनने वाले व्यंजन और मिठाइयों की आती है तो व्यक्ति को खुद पर कंट्रोल रख पाना थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। हालांकि मीठा और ऑयली खाना कहीं से भी हेल्दी नहीं होता लेकिन इस खाने के बिना त्यौहार फिके से लगते हैं। देसी घी से तैयार होने वाली मिठाइयां और चाश्नी में भीगे लाजवाब व्यंजन हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, ये बात ज्यादातर लोगों को पता होती है। बावजूद इसके मिठाई का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना लाजमी है। परिणाम त्योहार के बाद आपका वजन तो बढ़ता ही है स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है। ऐसे में अगर समय-समय पर बॉडी को कई तरीकों से डिटॉक्स किया जाए, तो आप पहले से ज्यादा एक्टिव रहकर काम कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग बनती है। आइए जानते हैं खुद को त्योहार के बाद डिटॉक्स करने का क्या है सही तरीका।

डिटॉक्स करने का सही तरीका-

आमतौर पर लोग खुद को डिटॉक्स करने के लिए सिर्फ सलाद पर निर्भर हो जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप अपनी बॉडी को सही तरीके से डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट से स्मूदीज और स्टार्वेशन को बाहर निकाल दीजिए। इसके अलावा खुद को सही तरह से डिटॉक्स करने के लिए एक जगह पर बैठकर खाना खाएं। अपने सेंस को समझने की कोशिश करें और खाने को जल्दी-जल्दी खाने की जगह धीरे-धीरे खाएं।

खाना खाने के बाद चलें-

7-8 बजे तक डिनर कर लें। भोजन के बाद 1000 कदम चलें। साथ ही अपने भोजन को अच्छे से चबाकर खाएं।

वॉकिंग-

कम से कम 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक को शामिल करें क्योंकि वॉकिंग को लीवर के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक माना जाता है।

सलाद-

फेस्टिवल्स के बाद डिटॉक्स करने के लिए सलाद का बाउल एक अच्छा ऑप्शन है। अपने बाउल में चुकंदर, सेब, खीरा, अनार, लेट्यूस,टमाटर जैसी चीजों को शामिल करें। इसमें नींबू का रस, सेंधा नमक और हेल्थी बीज डालकर इसका सेवन करने से न सिर्फ आपके शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होंगे बल्कि वह डिटॉक्स भी होगी।

डिटॉक्स वॉटर -

डिटॉक्स वॉटर न सिर्फ शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और वेट लॉस में मदद करता है। इसके लिए एक पानी की बोतल में खीरा और नींबू के स्लाइसेस रखकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसे पूरे दिन भर में लेते रहें। फेस्टिव सीजन में जो आपन जमकर जंक खाया है, उसे बैलेंस करने के लिए यह डिटॉक्स वॉटर विकल्प है।

पुरानी फिटनेस पाने के लिए क्या करें-

लोग अक्सर अपनी पुरानी फिटनेस पाने के लिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं या फिर खाना खाना छोड़ देते हैं, पर ये दोनों ही चीजें आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसा करना भी गलत है। इससे पेट पर जोर पड़ता है। ध्यान रहे कि अब जब भी एक्सरसाइज करें तो अपने पेट पर ज्यादा जोर न दें। एक्सरसाइज में आप सूर्य नमस्कार को जरूर जोड़ें। एक्सरसाइज के दौरान 20 मिनट के अंतराल पर कुछ ना कुछ खाते रहें, पानी की मात्रा कम ना होने दें। पानी के माध्यम से खुद को डिटॉक्स रखना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।