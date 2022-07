वर्कआउट के दर्द की वजह से नहीं कर पा रहें हैं जिम तो राहत देंगे ये उपाय

What helps with pain from the gym: ज्यादातर लोग एक्सरसाइज करते समय मांसपेशियों में होने वाले दर्द की वजह से जिम या वर्कआउट को लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक्सरसाइज के दौरान हाथ-पैरों में होने वाला दर्द किस बात का संकेत है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? आइए जानते हैं।

दरअसल, वर्कआउट के बाद दर्द होना इस बात का संकेत है कि आपने मजबूती से मांसपेशियों को रिपेयर करने का काम किया है। कई बार यह दर्द लगातार वर्कआउट करने से दूर भी हो जाता है। आपका शरीर इतना स्मार्ट है कि यह खुद आपको बताएगा कि कब आपकी मांसपेशियों की रिपेयरिंग का काम खत्म हो गया है। लेकिन आपके शरीर में दर्द वर्कआउट के एक सप्ताह बाद भी बना रहता है तो आप ये उपाय अपनाकर इससे राहत पा सकते हैं।

स्ट्रेचिंग-

जब मांसपेशियां रिकवरी मोड में रहती हैं तो इनमें कसाव आ जाता है और दर्द महसूस होने लगता है। इसके लिए धीरे-धीरे स्ट्रेचिंग करें। इससे कसाव के साथ दर्द भी कम होगा।

हल्की मसाज-

दर्द वाली मांसपेशियों में मसाज करने से कसाव कम होने के साथ रक्त संचार बढ़ता है। जिससे रिकवरी तेज होती है और मांसपेशियों का दर्द जल्दी खत्म होता है।

गुनगुने पानी से नहाना-

गुनगुने पानी में नहाने से टाइट मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं और खून के दौरे में तेजी आती है। बेहतर रक्त संचार का अर्थ है दर्द भरी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन और रक्त का पहुंचना। इससे दर्द से जल्दी राहत मिलती है।

ठंडा-गर्म-

15 मिनट तक उस खास जगह पर जहां दर्द हो बर्फ का पैक लगाएं। 15 मिनट बाद उसी जगह पर गरम पैक लगाएं। ऐसा कई बार करें। गर्म-ठंडा एक साथ करने से रक्त संचार में तेजी आती है और मांसपेशियां जल्दी ही खुद को मजबूत बनाने के साथ-साथ रिपेयर भी होती हैं।

ध्यान रखें ये बातें-

-वर्कआउट के दौरान दर्द से बचने के लिए सबसे पहले शरीर की क्षमता और स्टैमिना की जांच करने के बाद खुद को एक्सरसाइज के लिए तैयार करें।

-इसके अलावा अपने पहनावे पर भी विशेष ध्यान दें। ध्यान रखें कि आपके जूते में पैडिंग अच्छी हो ताकि घुटने और टखने सुरक्षित रह सकें। साथ ही जोड़ों और घुटनों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। कपड़े भी हल्के और ढीले जूते न पहनें।

-तीसरी अहम बात मांसपेशियों में पहले से किसी तरह का दर्द है तो वर्कआउट शुरू करने से पहले ही अपने डॉक्टर से मिलें और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने के बाद ही वर्कआउट के लिए आगे बढ़ें।