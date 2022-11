Drinks for Thyroid Problems: थायराइड को रखना है कंट्रोल तो डाइट में शामिल करें ये 5 तरह के ड्रिंक्स

ऐप पर पढ़ें

What to drink to boost thyroid functioning: थायराइड तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन के अंदर और कॉलरबोन के ठीक ऊपर स्थित होती है। यह एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्रंथि है, जो टी 3 और टी 4 नामक हार्मोन बनाती है। थायराइड हार्मोन का असर शरीर के लगभग हर भाग पर पड़ता है। यह ग्रंथि शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म की एक प्रमुख नियंत्रक है। लेकिन आजकल बिगड़ी जीवनशैली और खानपान पर ध्यान न देने की वजह से ज्यादातर लोग थायराइड की समस्या से परेशान रहने लगे हैं। ऐसे में अगर आप भी थायराइड पेशेंट हैं, तो आप अपनी डाइट में ये 5 ड्रिंक्स शामिल करके इसे कंट्रोल रख सकते हैं।

धनिया पानी-

थायराइड रोगियों को धनिया पानी का सेवन करने से लाभ मिलता है। रोजाना धनिया पानी पीने से थायराइड हार्मोन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आप धनिया के बीज को एक गिलास पानी में कुछ करी पत्तों के साथ उबाल लें। इसके बाद इस पानी को छानकर पी लें। इस उपाय को करने से आपका वजन और थायराइड दोनों कंट्रोल में रहेगा।

नींबू-शहद का पानी-

नींबू पानी एक तरह का डिटॉक्स वॉटर है। जिसका रोजाना सेवन करने से फैट बर्न करने में मदद मिलती है। थायराइड रोगियों के लिए वजन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप एक गिलास गुनगुना पानी लें। इसमें नींबू की कुछ बूंदें और शहद मिलाएं और पी लें।

सब्जियों का रस-

अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो आप अपनी डाइट में सब्जियों का जूस शामिल कर सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों के लिए लौकी, करेला और सफेद कद्दू का जूस पीना फायदेमंद हो सकता है।

अदरक का पानी-

अगर आप थायराइड रोगी हैं, तो अदरक का पानी पीने से आपको लाभ मिल सकता है। अदरक का पानी व्यक्ति के डाइजेशन को बेहतर करने के साथ वजन घटाने में भी मदद करता है। अदरक का पानी पीने मेटाबॉलिज्म भी अच्छी तरह से काम करता है, जिससे थायराइड कंट्रोल में रहता है। इसके लिए एक गिलास पानी में अदरक का छोटा सा टुकड़ा डालकर अच्छी तरह उबालकर छानने के बाद पी लें।

गिलोय का जूस-

थायराइड रोगियों के लिए गिलोय के जूस का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप गिलोय को पानी में उबालकर इस पानी को छानकर पी लें। इस ड्रिंक को पीने से थायराइड लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है।

