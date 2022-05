Weight Loss with Water: सिर्फ पानी पीकर ही घटा सकते हैं वजन, जल्द दिखने लगेगा अंतर

How to Lose Weight with Water: बढ़ते वजन की वजह से ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं। वजन घटाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद हल्का-फुल्का ही अंतर नजर आता है। शायद आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि पानी पीकर भी वजन घटाया जा सकता है। जी हां, पानी पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है। ऐसा माना जाता है कि आठ किलोमीटर की जॉगिंग में जितनी कैलोरी आप खर्च कर पाते हैं, उतनी ही कैलोरी केवल पानी पीकर भी बर्न कर सकते हैं। दरअसल, पानी पीते रहने से आप कम खाते हैं यानी ओवर ईटिंग करने से बचते हैं, जो कि आपको ज्यादा ना खाने के लिए प्रेरित करता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। आइए जान लेते हैं पानी वजन घटाने में कैसे सहायक होता है...

नहीं होती कैलोरी - पानी में कैलोरी की मात्रा नहीं पाई जाती है। यह बॉडी को एक्टिव रखता है और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। इसके साथ ही फैट बर्न करने में मदद करता है।

बार-बार कुछ खाने की इच्छा से दिलाए छुटकारा - यदि आप पानी की मदद से अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ऐसे में आप पानी पीना बिल्कुल ना भूलें। पानी पीने से पेट भरा हुआ महसूस होगा जिससे बार-बार कुछ खाने का क्रेविंग नहीं होती है और आपका वजन भी कम होगा।

भोजन से पहले पिएं पानी - कई लोग होते हैं जो खाने के साथ-साथ या फिर खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। आप भी ऐसा ही करते हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि ऐसा करने से अपच की समस्या हो सकती है और यह वजन भी बढ़ाता है। इसके लिए विकल्प है कि आप खाने से पहले ही पानी पिएं। ऐसा करने से आप ओवर ईटिंग से बचेंगे और वजन घटाने में भी मदद मिलेगी।

गर्म पानी - चर्बी कम करने के लिए आपको फैट इंटेक पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। गर्म पानी पीने से शरीर में जमा फैट का ब्रेक डाउन होता है और वजन घटाने में आसानी होती है। गर्मी के मौसम में भी आप दिन में कम से कम एक बार या सोने से पहले गर्म पानी जरूर पिएं।

डाल सकते हैं नैचुरल फ्लेवर्स - यह तो सभी जानते हैं कि पानी का कोई स्वाद नहीं होता। आप इसी वजह से पानी पीने से बचते हैं तो कुछ नैचुरल फ्लेवर्स एड कर सकते हैं जैसे नींबू, अदरक, सौंफ, फ्रूट स्लाइसेस आदि।

