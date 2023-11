फेस्टिव सीजन में फूड प्वाइजनिंग के साथ ओवर ईटिंग से भी बचाएंगे ये टिप्स, रखें इन बातों का ध्यान

ऐप पर पढ़ें

Tips to prevent food poisoning and overeating during Diwali: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही पार्टियों और मौज मस्ती का दौर भी शुरू हो जाता है। कुछ ही दिनों में रोशनी और खुशियों का प्रतीक दिवाली का पर्व आने वाला है। त्योहारी सीजन में अक्सर यह देखा जाता है कि जरूरत से ज्यादा खाने से कई लोगों को फ़ूड पॉइज़निंग की समस्या होने लगती है। जिसकी वजह से पेट खराब होने से त्योहार का मजा किरकिरा होने लगता है। ऐसे में अगर आप इस दिवाली पार्टी के दौरान फ़ूड पॉइज़निंग और ओवर ईटिंग जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो फॉलो करें सीके बिरला अस्पताल, दिल्ली की आहार विशेषज्ञ दीपाली शर्मा, के बताएं ये आसान टिप्स।

फूड पॉइजनिंग और ओवर ईटिंग जैसी समस्या से दूर रहने के टिप्स-

भोजन का स्वाद लेते हुए धीरे-धीरे खाएं-

बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क को यह पता करने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है कि उसका पेट भर गया है। ऐसे में ओवर ईटिंग की समस्या से बचने के लिए भोजन का स्वाद लेते हुए उसे धीरे-धीरे चबाएं।

प्रोबायोटिक फूड्स खाएं-

शरीर को हेल्दी रखने के लिए आंतों का हेल्दी रहना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में गट हेल्थ को सुधारने के लिए लोग आमतौर पर प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट लेते हैं लेकिन आप नेचुरल प्रोबायोटिक फूड्स को भी डाइट में शामिल करके अपनी गट हेल्थ में सुधार करके फ़ूड पॉइज़निंग के खतरे को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में दही, छाछ, नेचुरल फर्मेंटेड फूड शामिल करें।

खाने के बीच में ब्रेक लेना जरूरी-

अगर आपको अपना पेट पहले से ही भरा हुआ महसूस हो रहा है तो दूसरी मील शुरू करने से पहले एक ब्रेक जरूर लें। ऐसा करने से शरीर को पहले से खाए गए भोजन को पचाने का समय मिल जाता है और व्यक्ति को पाचन संबंधी दिक्कत नहीं होती है।

भोजन करते समय सिर्फ खाने पर रखें ध्यान -

भोजन करते समय, टीवी, कंप्यूटर या फोन जैसी ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। ऐसा करने से आपका पूरा ध्यान अपने खाने पर रहेगा और आप अधिक खाने से बच जाएंगे।

खूब पानी पिएं-

पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से न सिर्फ व्यक्ति का शरीर हाइड्रेट रहता है बल्कि लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होने से वह अधिक खाने से भी बच जाता है।

फल-सब्जियों को चुनें-

अपने आहार में फाइबर रिच खाद्य पदार्थ शामिल करने से बार-बार भूख लगने जैसी समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके लिए व्यक्ति अपने आहार में फल और सब्जियां शामिल कर सकता है। कोशिश करें रोटी-चावल की जगह अपने आहार में दाल, अंडा, पनीर जैसे लीन प्रोटीन शामिल करें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में भीगे हुए नट्स को भी शामिल कर सकते हैं।

हाइजीन का रखें ख्याल-

आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड बैक्टीरिया से दूषित होने की वजह से आपके लिए फ़ूड पॉइज़निंग की समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि त्योहारों के टाइम पर आप जहां से भी खाना मंगवा रहे हों वहां हाइजीन के नियमों का खास ख्याल रखा जाता हो। इसके अलावा मिठाई या खाना खाने से पहले अपने हाथ जरूर अच्छी तरह धो लें।