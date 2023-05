तरबूज खाने के शौकीन लोग हो जाएं सावधान, ज्यादा खाने से सेहत को होते हैं ये नुकसान

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Eating Too Much Watermelon: तरबूज खाने के शौकीन लोग गर्मियां शुरू होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यही वो मौसम होता है जब बाजार में लाल-लाल रंग के तरबूज हर जगह सड़क किनारे देखने को मिलते हैं। तरबूज न सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी होता है बल्कि इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन बी6,विटामिन सी , पोटेशियम और लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व सेहत को भी कई फायदे पहुंचाते हैं। तरबूज में मौजूद पानी की मात्रा बॉडी को हाईड्रेट रखती है। जिससे गर्मियों में शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। इसके अलावा तरबूज में मौजूद फाइबर की मात्रा वेट लॉस में भी मदद करती है। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा तरबूज खाने से आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

तरबूज खाने के नुकसान-

डायरिया -

तरबूज में पानी और फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसका अधिक सेवन करने से दस्त, सूजन, पेट फूलना, गैस आदि जैसी पाचन संबंधी समस्याएं व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। तरबूज में सोर्बिटोल नाम का एक शुगर यौगिक होता है, जो ढीले मल और गैस का कारण बन सकता है।

हाई शुगर लेवल-

डायबिटीज रोगियों को भी तरबूज का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा तरबूज खाने से ग्लूकोस लेवल बढ़ने से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। डायबिटीज रोगी तरबूज खाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।

लिवर में सूजन-

जो लोग जरूरत से ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हें तरबूज का सेवन संभलकर करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तरबूज में मौजूद लाइकोपीन शराब के साथ रिएक्शन करके लिवर में सूजन पैदा कर सकता है।

ओवर-हाइड्रेशन-

ओवर-हाइड्रेशन का अर्थ होता है, ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम की मात्रा कम होने लगती है। अधिक मात्रा में तरबूज का सेवन करने से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ सकती है। अगर ये अतिरिक्त पानी बाहर नहीं निकलता तो इससे शरीर में खून की मात्रा बढ़ सकती है। जिसकी वजह से पैरों में सूजन, थकावट, कमजोर किडनी आदि जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं।