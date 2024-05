सावधान! उम्र से पहले बुढ़ापा ही नहीं इन 5 रोगों को भी जन्म देता है चीनी का अधिक सेवन

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Eating Too Much Sugar: अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और डिनर के बाद स्वीट डिश खाना बिल्कुल नहीं भूलते तो समय रहते मीठे के लिए अपनी इस क्रेविंग को थोड़ा कम कर लीजिए। जी हां, मीठा खाने का ये शौक आपको जल्दी बूढ़ा बनाने के साथ कई तरह की बीमारियों की चपेट में भी ला सकता है। वैज्ञानिकों ने हेल्थ रिसर्च पर कई शोध किए हैं,जिनमें यह बात साबित हो चुकी है, कि अधिक मात्रा वाले चीनी युक्त खाद्य पदार्थ सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं चीनी के ऐसे ही कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में।

जरूरत से ज्यादा चीनी खाने के साइड इफेक्ट्स-

डायबिटीज-

जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन करने से डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। ग्लूकोज शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन इसका स्तर बहुत ज्यादा होने पर यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दरअसल, अत्यधिक चीनी का सेवन इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। अपने रोज के भोजन में चीनी की मात्रा कम कर के आप हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज आदि का खतरा कम कर सकते हैं।

हार्ट डिजीज-

ज्यादा चीनी का सेवन हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ा सकता है। यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाकरदिल से जुड़ी कई बीमारियों का कारण बनता है।

मोटापा-

जरूरत से ज्यादा चीनी खाने से मोटापे का खतरा भी बढ़ सकता है। दरअसल, चीनी में उच्च मात्रा में कैलोरी होती हैं, जो अत्यधिक सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकती है। जिसके कारण उनका हार्ट हेल्थ भी प्रभावित होती हैं।

इन्फ्लेमेशन बढ़ना-

चीनी ज्यादा खाने से शरीर में इंफ्लेमेशन रिस्पांस ट्रिगर होता है। जिसकी वजह से त्वचा में सूजन की समस्या पैदा हो सकती है। जो आगे चलकर त्वचा में सोरायसिस और एक्जिमा जैसी बीमारियों का खतरा पैदा कर सकता है।

झुर्रियां-

जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन करने से त्वचा पर भी बुरा असर पड़ने लगता है और व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा नजर आ सकता है। दरअसल, रिफाइंड शुगर शरीर में ग्लाइसेशन को बढ़ाने का काम करती है। चीनी के अणु स्किन में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से त्वचा इलास्टिन लूज करने लगती है और स्किन पर रिंकल्स पैदा होने लगते हैं।