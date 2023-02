पेट गैस से तुरंत छुटकारा दिला सकते हैं ये देसी उपाय, आजमाकर देखिए

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies To Get Instant Relief From Gastric Pain: अक्सर खान-पान में गड़बड़ी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल और तनाव पेट गैस का कारण बनने लगते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग पेट गैस की समस्या से परेशान रहते हैं। जिससे राहत पाने के लिए उन्हें कई बार दवा तक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन लंबे समय तक दवा का सेवन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। कैनेडियन सोसाइटी ऑफ इंटेस्टाइनल रिसर्च के अनुसार पेट में गैस तब बनती है जब भोजन करते हुए हवा शरीर में प्रवेश कर जाती है। इससे शरीर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन शरीर में आ जाता है। अगर आपको भी पेट गैस की समस्या अक्सर परेशान करती है तो आप कुछ देसी उपाय आजमाकर इस समस्या से राहत पा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

पेट गैस से राहत देंगे ये उपाय-

छाछ-

छाछ में मौजूद लैक्टिक एसिड गैस्ट्रिक एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। ऐसे में जब कभी आपको गैस की समस्या परेशान करे तो आप एक गिलास छाछ में थोड़ी सी काली मिर्च और धनिया का रस मिलाकर पी लें। इस उपाय को करने से आपको गैस से जल्दी राहत मिल जाएगी।

योग-

पेट में गैस बनने पर योगा करने से आपको लाभ मिल सकता है। योग करने से पेट की गैस तुरंत निकल सकती है। पेट की गैस से राहत पाने के लिए आप पवनमुक्तासन, भुजंगासन, प्राणायाम आदि का अभ्यास कर सकते हैं।

सोडा-

पेट में गैस बनने पर आप सोडे का सेवन भी कर सकता है। सोडा पेट की गैस को तुरंत निकालने में मदद कर सकता है। इसके बाद गैस बनने पर एक गिलास पानी लें। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें और पी लें।

सौंफ-

पेट में गैस बनने पर आप सौंफ चबा सकते हैं। सौंफ में मौजूद तत्व पेट की गैस को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन करें। आप चाहें तो सौंफ को पानी में उबालकर भी पी सकते हैं।

मालिश-

मालिश करने से पेट में बनने वाली गैस से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आप किसी भी तेल को हाथ पर लेकर उसे पेट पर लगाते हुए हल्के हाथों से मालिश करें। पेट के अलावा आप हाथों और पैरों की मालिश भी कर सकते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और पेट की गैस में भी तुरंत आराम मिल सकता है।