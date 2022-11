Food To Avoid in Dengue Fever: डेंगू मरीज भूलकर ना खाएं ये 5 चीजें, नहीं होगी जल्दी रिकवरी

ऐप पर पढ़ें

Foods to Eat and Avoid in Dengue Treatment: मौसम बदलते ही डेंगू बुखार का खतरा भी काफी बढ़ गया है। डेंगू रोग एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। संक्रमित होते ही इसके लक्षण 3 दिन से लेकर 14 दिनों के बीच तक बने रहते हैं। जिसकी वजह से रोगी को मांसपेशियों में दर्द, रैशेज, मितली, उल्टी, त्वचा पर लाल चकत्ते, ठंड के साथ तेज बुखार और जोड़ो में दर्द हो सकता है। डेंगू का इलाज समय पर न होने से रोगी की जान तक जा सकती है। हालांकि सही खानपान से इस बीमार को जल्दी ठीक भी किया जा सकता है। एक तरफ जहां, डेंगू में पपीते के पत्ते, बकरी का दूध, गिलोय आदि का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका सेवन डेंगू रोगी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में।

मसालेदार खाना- डेंगू रोगी को मसालेदार भोजन खाने से बचना चाहिए। इस तरह का भोजन डेंगू ट्रीटमेंट के असर को कम कर सकता है। मसालेदार भोजन करने से व्यक्ति के पेट में गैस, एसिडिटी की समस्या हो सकती हैं। जो डेंगू की तकलीफ को और बढ़ा देती हैं।

जंक फूड- तला-भूना और जंक फूड सेहत के लिए वैसे भी नुकसानदायक होता है। ऐसे में डेंगू रोगी को इस तरह के काने से वैसे भी दूर रहना चाहिए। इस तरह का खाना खाने से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। साथ ही डेंगू से रिकवरी में भी देरी हो सकती है।

नॉनवेज से रहें दूर- डेंगू के मरीजों को नॉनवेज खाने से भी परहेज करना चाहिए। नॉनवेज पकाते समय इसमें कई तरह के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा नॉनवेज पचने में भी अधिक समय लेता है। जो मरीज की दिक्कत को और बढ़ा सकता है। ऐसे में रोगी को गुनगुने पानी के साथ खूब सारी हेल्दी लिक्विड डाइट को अपने आहार में शामिल करना चाहिए।

कॉफी- डेंगू होने पर कॉफी जैसी कैफीन वाली ड्रिंक्स को पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो सकता है। जिससे प्लेटलेट्स में रिकवरी नहीं होती और डेंगू गंभीर बन सकता है।

एल्कोहॉल- डेंगू से पीड़ित व्यक्ति भूलकर भी एल्कोहॉल का सेवन न करें। शराब पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। जिसके कारण रोगी को लो प्लेटलेट्स की समस्या हो सकती है। ऐसे में आप डेंगू होने पर अपने प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं।