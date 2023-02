इन 5 हेल्थ सप्लीमेंट्स को एक साथ लेना पड़ सकता है सेहत पर भारी, गलती से भी न करें ये भूल

ऐप पर पढ़ें

Supplements Combos You Should Not Take Together: हर समय महसूस होने वाली थकान इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी हो रही हो। आमतौर पर इस तरह के लक्षण शरीर में जरूरी विटामिन्स की कमी होने पर नजर आते हैं। जिसके बाद दिन भर महसूस होने वाली इस सुस्ती और थकान को दूर करने के लिए डॉक्टर रोगी को हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स व्यक्ति को सेहतमंद बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। बावजूद इसके क्या आप जानते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह के लिए बिना एक साथ लिए गए कई हेल्थ सप्लीमेंट्स आपकी सेहत को फायदा नहीं नुकसान पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको कौन से हेल्थ सप्लीमेंट्स एक साथ लेने से बचना चाहिए।

आयरन और कैल्शियम-

आयरन और कैल्शियम को कभी भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। ये दोनों हेल्थ सप्लीमेंट्स एक साथ लेने पर रीएक्ट कर सकते हैं। जिससे कैल्शियम आयरन के अवशोषण को बाधित कर सकता है। ध्यान रखें, खाना खाने के आधे घंटे बाद आयरन की गोली का सेवन करें। इसके अलावा आयरन की गोली लेने के तुरंत बाद दूध या दूध से बने पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए।

मैग्नीशियम और कैल्शियम-

मैग्नीशियम और कैल्शियम शरीर में पहुंचकर हड्डियों की सेहत को बनाए रखने का काम करते हैं। लेकिन इन दोनों का एकसाथ सेवन करने से शरीर में इनका अवशोषण कम हो सकता है।

कॉपर और जिंक-

जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है लेकिन आपके शरीर द्वारा तांबे के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि आप दोनों सप्लीमेंट्स एक साथ ले रहे हैं, तो उनके बीच कम से कम दो घंटे का समय रखें।

ग्रीन टी के साथ आयरन-

ग्रीन टी और आयरन, दोनों ही इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन जब इन दोनों का सेवन एक साथ किया जाता है तो शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो सकता है। अगर आप पहले से ही एनीमिया रोगी है तो ग्रीन टी पीने की गलती न करें।

विटामिन बी-12 और विटामिन सी-

विटामिन सी के साथ विटामिन बी-12 लेने से आपके शरीर में विटामिन बी-12 की उपलब्ध मात्रा कम हो सकती है। इससे बचने के लिए, विटामिन बी -12 सप्लीमेंट लेने के करीब दो घंटे बाद ही विटामिन सी लें।