आपकी इम्यूनिटी को कमजोर बनाती है खाने-पीने के ये 3 चीजें, तुरंत बना लें दूरी

Foods That May Weaken Your Immune System: आमतौर पर व्यक्ति जो भोजन करता है, उससे उसके शरीर को न सिर्फ पोषण बल्कि काम करने की ऊर्जा और हानिकारक कीटाणुओं और संक्रमणों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। लेकिन आज के समय में लोग पौष्टिक भोजन से ज्यादा जंक फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। जो समय के साथ आपकी इम्यूनिटी को कमजोर बनाने का काम करते हैं। व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर होने पर वो जल्दी-जल्दी बीमार पड़ने लगता है। ऐसे में आप अगर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉग बनाकर स्वस्थ्य बने रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट में से इन चीजों को निकालकर तुरंत बाहर कर दीजिए।

जरूरत से ज्यादा मीठा-

जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन करने से व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। चाय, कॉफी या दूध में ही नहीं चीनी व्यक्ति के शरीर में केचअप और कोल्ड ड्रिंक के जरिए भी प्रवेश करती है। आपके लिए समस्या तब और बढ़ सकती है जब आप मीठा खाने के शौकीन हों और रोज रात को डिनर के बाद ब्राउनी और जलेबी का मजा लेना नहीं भूलते हैं। बता दें, चीनी का जरूरत से ज्यादा सेवन शरीर में सूजन पैदा होने का कारण बनता है। इसके अलावा चीनी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं को भी दबा देती हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया पर हमला करके शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं। द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रीशन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, ज्यादातर लोग सुबह उठते ही लोग कम से 100 ग्राम चीनी खाते हैं जिससे शरीर में बैक्टीरिया को रोकने वाले प्रतिरक्षा कोशिकाओं की क्षमता में कमी आती है।

जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन-

जरूरत से ज्यादा शराब पीने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे आपका शरीर संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाता है। अल्कोहल रिसर्च जर्नल में प्रकाशित एक लेख में शोधकर्ताओं ने बताया है कि शराब के अत्यधिक सेवन और कमजोर इम्यूनिटी के बीच एक ऐसा संबंध है जो लंबे समय तक चलता है। इसकी वजह से निमोनिया, श्वसन तंत्र में संक्रमण की समस्या हो सकती है।

कैफीन का अधिक सेवन-

जरूरत से ज्यादा कैफीन का सेवन करने से शरीर में सूजन की समस्या बढ़ सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। ऐसे में अपनी डाइट में सोडा और किसी भी तरह की एनर्जी ड्रिंक को शामिल ना करें। सोने से भी 6 घंटे पहले कैफीन का सेवन ना करें।