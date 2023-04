हेल्थ के लिए नुकसानदायक है ठंडा पानी, जानिए इसे अवॉइड करने के 4 कारण

ऐप पर पढ़ें

गर्मियों के मौसम में प्यास बुझाने के लिए लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसे आप प्यास बुझाने के लिए बेस्ट मानते हैं, वह आपके पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकता है। जी हां, पानी जितना ठंडा होगा, रिजल्ट उतने ही नुकसानदायक होंगे। आयुर्वेद की मानें तो वह भी ठंडे पानी से दूरी बनाने की सलाह देता है। इसी के साथ जो लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं, वे जान लें कि यह एनर्जी को कम कर देता है और किडनी को कमजोर कर देता है। खाने के साथ कभी भी ठंडा पानी न पियें क्योंकि यह आपके द्वारा खाए गए सभी ऑयली चीजों को ठोस बना देता है। इस आर्टिकल में हम बता रहे हैं कि आपको क्यों ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए।

क्यों नहीं पीना चाहिए ठंडा पानी (Why You Should Avoid Drinking Cold Water)

1) पाचन में होती है परेशानी

ठंडा पानी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ते हैं, जिससे पाचन क्रिया बाधित होती है। यह पाचन के दौरान पोषक तत्वों को अवशोषित करने की प्राकृतिक प्रक्रिया में भी बाधा डालता है। जिससे शरीर का ध्यान पाचन से हट जाता है क्योंकि यह आपके शरीर के तापमान और पानी के तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जिससे पानी की कमी हो सकती है और आप डिहाईड्रेशन महसूस करते हैं। इसलिए हमेशा कमरे के तापमान पर पानी पीने की सलाह दी जाती है।

2) गले में खराश

बड़े-बुजुर्ग अक्सर ठंडा पानी ना पीने की सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडा पानी पीने से गले में खराश और जुखाम होने के चांस बढ़ जाते हैं। खाने के बाद ठंडा पानी पीने से बलगम की समस्या होने लगती है। हालांकि, जब ट्रैक्ट कंजेशन हो जाता है, तो यह कई इंफ्लामेटरी संक्रमणों की चपेट में आ जाता है।

3) फैट टूटने से रोकता है

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप अपने खाने के ठीक बाद ठंडा पानी पीते हैं, तो ये आपके द्वारा खाए गए खाने से फैट को ठोस बना देगा, जिससे आपके शरीर में एक्सट्रा फैट को बर्न करने में मुश्किल होगी।ऐसे में खाने के तुरंत बाद पानी पीने की सलाह नहीं दी जाती है।

4) हृदय गति होती है कम

कुछ अध्ययनों की मानें तो ठंडा पानी आपकी हृदय गति को कम करने का काम कर सकता है। माना जाता है कि बर्फ का पानी पीने से दसवीं कपाल तंत्रिका-वेगस तंत्रिका उत्तेजित होती है। पानी का कम तापमान तंत्रिका को उत्तेजित करता है जिससे हृदय गति कम हो जाती है।

भारती सिंह ने वेट लॉस के लिए बताया अचूक तरीका, जिम जाकर हुआ पछतावा