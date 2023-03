नवरात्रि व्रत में खाएं ये 5 फल, बनी रहेगी सेहत नहीं महसूस होगी कमजोरी

ऐप पर पढ़ें

Best Fruits To Eat While Fasting: नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के भक्त मां को प्रसन्न करने के लिए पूरे 9 दिन का उपवास करते हैं। इस दौरान व्रत रखने वाला व्यक्ति बॉडी में एनर्जी बनाए रखने के लिए फलाहार और कई तरह के फलों का उपयोग करता है। व्रत के दौरान खाए जाने वाले फल शरीर को हाइड्रेटेड, एनर्जी से भरपूर और पेट को भरा हुआ रखते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत के दौरान कौन से ऐसे अच्छे फल हैं, जो आपकी सेहत को बनाए रखने का काम करते हैं।

फलों में आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने वाले कई तरह के विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सिडेंट और फ्लेवोनोइड्स के अलावा फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है, जो कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से फल और सब्जियों का सेवन करने से मधुमेह से लेकर हृदय रोग जैसी कई बीमारियों से बचा जा सकता है। उपवास के दौरान कुछ फल दूसरे फलों की तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं। जिनका सेवन करने पर शरीर में ऊर्जा के स्तर को अच्छा बनाए रखने में मदद मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं उन फलों के बारे में जो उपवास के दौरान न सिर्फ आपको हाइड्रेटेड रखेंगे बल्कि आपकी बॉडी के लिए जरूरी सभी पोषक तत्वों को भी प्रदान करने में मदद करेंगे।

तरबूज-

नवरात्रि व्रत में तरबूज का सेवन बेहद फायदेमंद है। तरबूज में 90 प्रतिशत पानी होता है, जो डिहाइड्रेशन की समस्या से व्यक्ति का बचाव कर सकता है। यह फल न सिर्फ आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है बल्कि इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है।

केला-

जरूरत से ज्यादा कैलोरी इनटेक को रोकने के लिए, केला बेस्ट फल माना गया है। यह फल आपकी ऊर्जा को बढ़ाकर भूख का अहसास कम करता है। केला फाइबर, पोटेशियम और विटामिन बी 6 के साथ-साथ कई एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत हैं।

सेब-

सेब उन फलों में से एक है, जिनमें फाइबर की अधिकता होने वजह से यह पेट को भरा हुआ महसूस करवाते हैं। सेब आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के साथ उपवास के दौरान कब्ज से भी बचाव करता है।

स्ट्रॉबेरी-

स्ट्रॉबेरी में 91 प्रतिशत पानी होने के साथ विटामिन सी और एंटीसायनिन प्रचूर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर सर्दी, फ्लू जैसे मौसमी संक्रमण से उसे दूर रखते हैं।

संतरा-

संतरा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। संतरे में मौजूद फाइबर मधुमेह के स्तर को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त इसमें मौजूद फाइबर की मात्रा कब्ज का काफी हद तक इलाज करने में मदद करती है।