Can We Eat Pineapple During Pregnancy: गर्भावस्‍था के दौरान अक्सर महिलाओं को डॉक्टर कुछ चीजें खाने के लिए मना करते हैं। माना जाता है इन चीजों को खाने से गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। पपीते के बाद इन्हीं चीजों में अनानास का नाम भी शामिल है। पर क्या वाकई प्रेगनेंसी में अनानास नहीं खाना चाहिए? आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स।

एक्सपर्ट्स की मानें तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि गर्भावस्‍था के दौरान अनानास खाना खतरनाक होता है। अनानास में ब्रोमलिन नामक एंजाइम होता है जिसकी वजह से लोग प्रेगनेंसी के दौरान इस फल को खाने से डरते हैं। दरअसल, ब्रोमलिन शरीर में मौजूद प्रोटीन को तोड़ सकता है जिससे महिला को असामान्‍य ब्‍लीडिंग हो सकती है। लेकिन ब्रोमलिन अनानास के बीच में होता है और खाए जाने वाले इसके गूदे में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब है कि सामान्‍य मात्रा में इस फल को खाने से प्रेगनेंट महिला को कोई नुकसान नहीं होता है।

अनानास पोषक तत्वों से भरपूर फल है, जिसमें संतृप्त वसा काफी कम पाई जाती है। अनानास में फाइबर मौजूद होता है, जो गर्भावस्था में आमतौर पर होने वाली कब्ज की परेशानी से राहत देता है।

न्यूट्रिशनिस्ट और वैलनेस एक्सपर्ट वरुण कत्याल कहते हैं कि अनानास में ब्रोमेलिन नाम का एंजाइम मौजूद होता है जो शरीर में मौजूद प्रोटीन को तोड़कर गर्भाशय ग्रीवा को नरम करके समय से पहले लेबर पेन या महिला के लिए असामान्‍य ब्‍लीडिंग का कारण बन सकता है। यही वजह है कि गर्भवती महिला को अधिक मात्रा में अनानास (एक बार में सात से दस ताजा टुकड़ों से ज्यादा) खाने की मनाही होती है। इसकी सीधा मतलब यह है कि गर्भवती महिला को ब्रोमेलिन गोलियों के सेवन की जगह अनानास के कुछ स्लाइस खाना ज्यादा ठीक है।

हालांकि, ध्यान रखें कि वास्तव में इस प्रभाव को प्रेरित करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में अनानास (एक बार में 7 से 10 ताजा के बीच) खाने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि जबकि केंद्रित ब्रोमेलैन गोलियों से बचा जाना चाहिए, गर्भवती होने पर अनानास के कुछ स्लाइस खाने से ठीक है।

इसके अलावा, इस बात पर भी ध्यान दें कि बहुत अधिक अनानास खाने से इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण आपको एसिड रिफ्लक्स, दस्त (जिससे निर्जलीकरण होता है) जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं ।

वरुण जी कहते हैं कि अगर आपने काफी समय से अनानास नहीं खाया है, तो संभव है कि ऐसा करने से आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है। यदि आपको अनानास खाने के बाद मुंह-नाक बंद, खुजली,सूजन या अस्थमा जैसे लक्षण हैं, तो अपने स्थानीय चिकित्सक से सलाह जरूर लें।

गर्भावस्था के दौरान अनानास खाने के फायदे-

अनानास को बहुत पौष्टिक फलों में से एक माना जाता है। जिसे सीमित मात्रा में खाने से गर्भवती महिलाओं को अनेक लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में-

बढ़ाए रोग-प्रतिरोधक क्षमता-

अनानास में मौजूद विटामिन-सी गर्भावस्था के दौरान रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।

कोलेजन का निर्माण करे-

अनानास में मौजूद विटामिन-सी शरीर में कोलेजन उत्पादन में मदद करता है। ध्यान रखें गर्भ में पल रहे बच्चे की त्वचा व हड्डियों आदि के विकास के लिए कोलेजन जरूरी होता है।

एनीमिया की कमी करें दूर-

विटामिन-बी6 शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। यह गर्भावस्था के दौरान होने वाली मॉर्निंग सिकनेस से राहत दिलाता है। विटामिन-बी6 की कमी से एनीमिया हो सकता है। अनानास शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने का काम करता है, जिससे खून बढ़ता है और एनीमिया की समस्या से राहत मिलती है।

बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए-

अनानास में मैंगनीज होता है, जो शिशु के विकास में मदद करता है। मैंगनीज एक तरह का एंजाइम है, जो गर्भ में पल रहे बच्चे की हड्डियों के विकास के लिए जरूरी है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव भी करता है।।

नर्वस सिस्‍टम-

अनानास नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। अनानास में विटामिन बी1 होता है जो दिल और नर्वस सिस्‍टम के कार्य को नियंत्रित करता है।

मॉर्निंग सिकनेस से राहत-

विटामिन बी6 लाल रक्‍त कोशिकाओं को बनाने में बढ़ावा देता है जिससे एनीमिया का खतरा कम होता है। यह शरीर में एंटीबॉडीज भी बनाती है और प्रेगनेंसी में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस से राहत दिलाता है। अनानास में कॉपर होता है जो बच्चे के ह्रदय के निर्माण के कार्य में मदद करता है।

गर्भावस्‍था में अनानास खाने के नुकसान-

आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। यही बात अनानास पर भी फिट बैठती है। यदि कोई प्रेगनेंट महिला अधिक मात्रा में अनानास खा ले तो इसके दुष्‍प्रभाव भी हो सकते हैं। जानते हैं किया-

सीने में जलन-

अनानास में एसिड्स होते हैं जो एसिड रिफलक्‍स और सीने में जलन पैदा कर सकते हैं।

प्रीटर्म लेबर-

शरीर में ब्रोमलिन जमने से गर्भाशय ग्रीवा मुलायम हो सकती है और इससे गर्भपात या प्रीटर्म लेबर की स्थिति पैदा हो सकती है।

डायबिटीज-

अनानास स्वाद में मीठा होता है। इसमें खूब सारी कैलोरी मौजूद होने की वजह से डॉक्टर उन गर्भवती महिलाओं को अनानास खाने से मना करते हैं, जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है या जिनका शुगर लेवल प्रेग्नेंसी के दौरान बढ़ गया है।

गर्भपात का खतरा-

अनानास में ब्रोमेलीन होने की वजह से गर्भाशय ग्रीवा पर असर पड़ सकता है। जिसकी वजह से गर्भपात या समय से पूर्व प्रसव का खतरा बढ़ सकता है। अनानास का सेवन दूसरी तिमाही से करना चाहिए, लेकिन अगर कोई गर्भवती महिला पहली तिमाही में इसे खाती है, तो त्वचा पर रैशेज और गर्भाशय संकुचन हो सकता है।

वजन बढ़ना-

अगर गर्भावस्था के दौरान आपका वजन सामान्य से ज्यादा है, तो अनानास का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, जिस कारण आपका वजन और बढ़ सकता है।

