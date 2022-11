लूफा से नहाने वाले हो जाए सावधान त्वचा को हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान, ये हैं बचाव के उपाय

ऐप पर पढ़ें

Bathing with loofah is not good for skin: अगर आप भी नहाने के लिए लूफा का इस्तेमाल करते हैं तो अगली बार ऐसा करने से पहले एक बार दोबारा सोच लें। फाइबर और प्लास्टिक से तैयार होने वाले सॉफ्ट-सॉफ्ट लूफा के बिना अगर आपको भी नहाना पसंद नहीं है तो अपनी ये आदत तुरंत बदल डालें। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि नहाने के दौरान झाग बनाने के लिए यूज होने वाला लूफा आपकी स्किन और सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं कैसे-

त्वचा पर लूफा इस्तेमाल करने के साइडइफेक्‍ट्स-

स्किन इंफेक्शन का खतरा-

जर्नल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायॉलजी में प्रकाशित स्टडी की मानें तो लूफा में मौजूद बैक्टीरिया स्किन में इंफेक्शन का कारण बन सकता है और अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो ये इंफेक्शन और बैक्टीरिया उस व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार बना सकते हैं।

गीले लूफा में पनपते हैं बैक्टीरिया-

लूफा का इस्तेमाल आमतौर पर शरीर पर जमा गंदगी और डेड स्किन सेल्स को रगड़कर हटाने के लिए किया जाता है। अगर लूफा पूरी तरह से सूखा हुआ न रहे तो ये ऑर्गैनिज्म लूफा में ही जमा होते रहते हैं और समय के साथ लूफा के अंदर ही पनपने लगते हैं। ऐसे में जिस बैक्टीरिया को आपने पिछली बार शरीर से साफ करके हटाया था वो और उसी तरह के और भी ज्यादा बैक्टीरिया फिर से शरीर पर वापस चिपक जाते हैं।

​बीमारी का खतरा-

लूफा अगर पूरी तरह से ड्राई न हो तो उसका नमी वाला वातावरण बैक्टीरिया को पनपने का मौका देता है और उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे में स्किन हेल्दी बनने की बजाए गंभीर रूप से बीमार भी हो सकती है।

स्किन प्रॉब्‍लम-

स्किन सेंसटिव हो उन्हें तो लूफा का प्रयोग नहीं ही करना चाहिए वरना नहाने के बाद आपकी स्किन लाल होकर छील जाएगी।

लूफा से जुड़ी ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स करने से बचें-

अगर आप नहीं चाहते कि आपका लूफा, बैक्टीरिया के पनपने की जगह बने तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखें।

-आठ हफ्ते या दो महीनों से ज्यादा लूफा का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।

-अक्सर लोग त्वचा को साफ करने के लिए लूफा से अपनी स्किन को जोर-जोर से स्क्रब करने लगते हैं, ऐसा करने से त्वचा ढीली पड़ने के साथ स्किन पर जलन, खुजली और रेडनेस का भी खतरा रहता है। हमेशा हल्के हाथों से सूफा स्किन पर स्क्रब करें।

-त्वचा पर बॉडी वॉश लगाने के बाद लूफा सीधा त्वचा पर यूज करने से त्वचा हार्श हो जाती है। ऐसे में नहाते समय लूफा को गर्म पानी में कुछ देर भिगोकर रखने से लूफा सॉफ्ट हो जाएगा।

-नहाने के फौरन बाद लूफा को भी साफ पानी से धोकर धूप में सूका लें।

