खराब कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले हो जाएं सतर्क, सेहत को हो सकते हैं ये नुकसान

Health Risks Of Sitting In The Wrong Chair: ज्यादातर कामकाजी लोग अपने दिन के 8 से 10 घंटे कंप्यूटर के सामने कुर्सी पर बैठकर गुजारते हैं। BigThink.Com द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, लोग अपने जीवन के आश्चर्यजनक रूप से 7709 दिन बैठकर बिताते हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते समय लोग अक्सर स्क्रीन की ब्राइटनेस,आई लेवल को तो चेक कर लेते हैं लेकिन घंटो जिस कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जिसकी वजह से कई बार उन्हें सेहत से जुड़े कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं।

मेयो क्लिनिक के डॉ. एडवर्ड लास्कोव्स्की कहते हैं, "... जो लोग बिना किसी शारीरिक गतिविधि के दिन में आठ घंटे से अधिक बैठते हैं, उनमें मोटापे और धूम्रपान से मरने वाले लोगों के समान ही मरने का जोखिम बना रहता है'।

खराब कुर्सी पर बैठकर काम करने के नुकसान-

कमर दर्द-

अगर आपकी बैठने वाली कुर्सी आपकी कमर को सही सपोर्ट नहीं दे पाती है, तो इससे आपको कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। कमर दर्द होने पर व्यक्ति का एक जगह बैठना, सही तरह से काम करना मुश्किल हो सकता है।

मोटापा या वजन बढ़ना-

लंबे समय तक गलत कुर्सी पर बैठने से व्यक्ति की मूवमेंट पर भी काफी असर पड़ता है। लंबे समय तक लगातार गलत कुर्सी पर गलत तरह से बैठने पर व्यक्ति का बॉडी पॉश्चर खराब होने लगता है, जिससे पेट और पेट के निचले हिस्से में चर्बी जमा होने लगती है।

एकाग्रता में कमी-

किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। गलत कुर्सी का इस्तेमाल करने पर व्यक्ति की एकाग्रता में कमी हो सकती है। व्यक्ति जब असहज होकर बैठकर काम करता है तो उसका ध्यान काम से बार-बार हट सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आर्म सपोर्ट वाली चेयर पर बैठना सही रहता है।

ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है खराब -

खराब चेयर पर बैठकर घंटों काम करने से व्यक्ति के ब्लड सर्कुलेशन पर भी बुरा असर पड़ता है। विशेषज्ञों की मानें, तो खराब चेयर में बैठकर काम करने से कंधे, पैर, पीठ और कमर में खून का संचार अच्छी तरह नहीं हो पाता है। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए अपने लिए एक अच्छी चेयर का चुनाव करें, बैठने की अपनी पोजिशन का भी ध्यान रखें।

कंधों में दर्द-

खराब चेयर पर बैठने से व्यक्ति के कंधों में दर्द हो सकता है। ऐसे में अपने हाथों को कुछ देर के लिए ही सही, सपोर्ट देने वाली चेयर का चुनाव करें। आम सपोर्टर वाली कुर्सी की मदद से हाथ रिलैक्स होते हैं और कंधे में हो रहे दर्द में भी कुछ आराम मिल सकता है।