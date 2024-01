सोने से पहले की गई ये 3 गलतियां बिगाड़ सकती है आपकी सेहत, तुरंत हो जाएं सावधान

ऐप पर पढ़ें

Reasons Of Waking Up Tired In The Morning: जीवन में हर व्यक्ति सफलता का स्वाद चखना चाहता है। सुबह जल्दी सोकर उठना भी सफल लोगों की ऐसी ही एक आदत में शुमार है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कई ऐसे लोग हैं, जो सुबह जल्दी ना उठ पाने की शिकायत करते हैं। इतना ही नहीं रात भर सोने के बावजूद उनकी मार्निंग फ्रेश नहीं होती और वो हर समय थका हुआ महसूस करते रहते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हर रोज होता है?क्या आप इसके पीछे छिपे कारणों को जानते हैं? जी हां इसके पीछे रात को सोने से पहले आपकी 3 खराब आदतें जिम्मेदार हो सकती हैं। जिनका धीरे-धीरे आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। योग और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट काम्या ने ऐसी ही 3 खराब आदतों के बारे में बताया है, जो धीरे-धीरे आपकी सेहत को खराब करती हैं।

सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल-

कई बार लोग नींद पूरी होने के बाद भी सुबह आलस और थकान महसूस करते हैं। जिसके पीछे वजह उनका मोबाइल हो सकता है। दरअसल, सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करने से व्यक्ति का दिमाग ज्‍यादा समय तक जागता रहता है। सोने से लगभग 30 मिनट पहले स्मार्टफोन और लैपटॉप से ​​खुद को अलग कर लें। द स्लीप जज के अनुसार,स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपके शरीर के प्राकृतिक मेलाटोनिन के स्तर को बदल सकती है, जिससे व्यक्ति की स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। ऐसे में अपने स्‍लीप शेड्यूल को ठीक रखने के लिए सोने से कुछ घंटे पहले ब्‍लू लाइट के संपर्क को सीमित करने की कोशिश करें।

लेट नाइट खाना-

समय की कमी या आदत की वजह से अक्सर कई लोग देर रात डिनर करते हैं। लेकिन सोने से ठीक पहले खाना खाने की ये आदत आपको बीमार बना सकती है। सोने से कुछ मिनट पहले स्नेक्स खाने से आपके पाचन पर बुरा असर पड़ता है, जिससे आपकी नींद भी प्रभावित होती है और आप अगली सुबह उठने पर फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। इसके अलावा सोने से ठीक पहले भोजन करने से व्यक्ति का शुगर लेवल बढ़ने के साथ गैस, एसिडिटि और मोटापा जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

देर रात मोबाइल या लैपटॉप पर काम करना-

देर रात तक मोबाइल देखने या लैपटॉप पर काम करने से व्यक्ति का मस्तिष्क भी सक्रिय और व्यस्त बना रहता है। फिर चाहे आप अपने मोबाइल पर अपनी कोई फेवरेट वेब सीरीज देख रहे हों या ऑफिस के जरूरी ईमेल का जवाब लिख रहे हों। ये सभी काम आपके मस्तिष्क को व्यस्त रखते हैं। जिसकी वजह से आपकी नींद प्रभावित होती है और आप सुबह उठने पर फ्रेश महसूस नहीं करते हैं।