भूलकर भी खाली पेट न करें इन चीजों का सेवन, सेहत को होगा बड़ा नुकसान

Foods To Eat And Avoid On Empty Stomach: अक्सर सुबह ऑफिस या कॉलेज समय से पहुंचने की जल्दी में ज्यादातर लोग अपने नाश्ते के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। ये लोग अपना समय बचाने के लिए अपने नाश्ते में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर लेते हैं, जिसका असर बाद में उनकी सेहत पर साफ नजर आता है। ऐसे में आपका पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करे और आप लंबे समय तक सेहतमंद बने रहें, इसके लिए आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको नाश्ते में शामिल नहीं करना चाहिए।

मीठा-

सुबह खाली पेट मीठा खाने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल, खाली पेट मीठा खाने से शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है और इससे आप दिन भर थकान महसूस कर सकते हैं।

टमाटर-

कच्चे टमाटर खाली पेट करने से बचना चाहिए। इसमें मौजूद खट्टा अम्ल पेट में मौजूद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड के साथ मिलकर पेट दर्द, गैस और सीने में जलन की परेशानी को बढ़ाकर पथरी का खतरा भी पैदा कर सकते हैं।

मसालेदार भोजन-

खाली पेट कुछ भी मसालेदार खाने से आपका पेट पूरे दिन खराब हो सकता है। पेटदर्द, गैस, एसिडिटी जैसी कई समस्याओं में जूझना पड़ सकता है इसलिए सुबह इन्हें खाने से बचें।

शकरकंद-

शकरकंद सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन अगर आप इसका सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो यह फायदा पहुंचाने की जगह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। खाली पेट शकरकंद खाने से इसमें मौजूद टैनीन और पैक्टीन आपको गैस्ट्रिक, एसिड की समस्या पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं यह सीने में जलन और गैस का कारण भी बन सकता है।

ठंडे पेय पदार्थ-

सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करने को इसलिए कहा जाता है क्योंकि खाली पेट ठंडे पेय पदार्थ पीने से कफ और खांसी की समस्या हो सकती है। इससे आपकी पाचन क्रिया बिगड़ सकती है।

दूध और केला-

खाली पेट केला और दूध का सेवन करने से आपको अपच, गैस और एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है।