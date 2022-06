फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है ज्यादा नारियल पानी, जानें-कितना और किस समय पिएं

Right time and quantity to drink coconut water: गर्मियों में दिन की शुरुआत नारियल पानी से करने पर न सिर्फ पेट और शरीर को ठंडक मिलती है, बल्कि मोटापे, अपच व डीहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा नारियल पानी का सेवन आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में नारियल पानी का सेवन करने से पहले व्यक्ति को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि इसका सेवन किस समय और कितनी मात्रा में करने से ही उसे इसका पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर किन लोगों को नारियल पानी फायदा नहीं नुकसान करता है और इसका सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए।

न्यूट्रिशनिस्ट और वैलनेस एक्सपर्ट वरुण कत्याल कहते हैं कि वर्कआउट के समय या बाद में, नारियल पानी का सेवन शरीर को फायदा पहुंचाता है। नारियल पानी खनिज, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो आपके ऊर्जा स्तर को तुरंत बढ़ाने में मदद करता है। यदि आप एक्सरसाइज या व्यायाम के दौरान नारियल पानी पीते हैं, तो यह थकान और निर्जलीकरण की समस्या दूर करे में मदद करता है। नारियल पानी किसी भी स्पोर्ट्स ड्रिंक का प्राकृतिक विकल्प हो सकता है। इसमें कई अन्य स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की तुलना में अधिक पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स, कम सोडियम और कम कार्बोहाइड्रेट होते हैं।

नारियल पानी में एंजाइम्स, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एमिनो एसिड, विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। खास बात यह है कि यह इलेक्ट्रोलाइट्स और अन्य जरूरी पोषक तत्वों (electrolytes and other essential nutrients) से भरपूर होता है। बावजूद इसके कुछ लोगों के लिए इसका सेवन फायदा नहीं नुकसान पहुंचाता है।

नारियल पानी पीने के नुकसान-

लूज-मोशन-

अगर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं तो आपको ज्यादा नारियल पानी नहीं पीना चाहिए। इससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ सकती है और आपको लूज़-मोशन हो सकते हैं।

सर्दी-ज़ुकाम-

कई लोग मौसम बदलते ही जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को ठंड बहुत जल्दी लगती है। अगर आपको भी ठंडी चीजें खाने से सर्दी-ज़ुकाम जैसी दिक्कत होने लगती है तो नारियल पानी का अधिक सेवन करने से बचें। दरअसल, नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है जिससे आपको ठंड लगने की परेशानी हो सकती है।

ब्लड प्रेशर-

हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवा खाने वाले लोगों को नारियल पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। नारियल पानी में ब्लड प्रेशर कम करने वाले गुण होते हैं। ऐसे में जरूरत से ज्यादा नारियल पानी पीने से ब्लड प्रेशर लो होने की दिक्कत हो सकती है।

सर्जरी-

अगर आपकी सर्जरी हुई है तो बिना डॉक्टर की सलाह लिए नारियल पानी का सेवन न करें। सर्जरी के तुरंत बाद नारियल पानी पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मुश्किल आ सकती है।

नारियल पानी पीने का सबसे अच्छा समय-

सुबह खाली पेट नारियल पानी का सेवन कई तरह से फायदेमंद होता है। नारियल पानी नेचुरल स्पोर्ट्स ड्रिंक है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने और वर्कआउट से पहले ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है। वर्कआउट के समय इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। यह कैलोरी में कम और पचने में आसान होता है। जबकि नारियल पानी इंटेस वर्कआउट के दौरान खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करता है। नारियल पानी पीने से थकान और थकावट से लड़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा हैंगओवर से छुटकारा पाने के लिए भी एक गिलास नारियल पानी सबसे अच्छे घरेलू उपचारों में से एक है।

दिन में कितना नारियल पानी पिएं-

शरीर को रोजाना 2,600 मिलीग्राम से 3,400 मिलीग्राम तक पोटेशियम की आवश्यकता होती है। एक नारियल में लगभग 600 मिलिग्राम पोटेशियम होता है। लेकिन नारियल पानी के अधिक सेवन से व्यक्ति को हाइपरक्लेमिया (potassium toxicity) हो सकता है। एक्सपर्ट की मानें तो रोजाना 2-3 नारियल पानी का सेवन किया जा सकता है।