Best Oils For Heel Pain And Swelling: एड़ियों में दर्द और सूजन आजकल ज्यादातर लोगों के लिए परेशानी की बड़ी वजह बनी हुई है। जिससे राहत पाने के लिए लोग दवा से लेकर कई तरह के घरेलू उपचार तक अपनाने से परहेज नहीं करते हैं। बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी रहती है। दरअसल, एड़ियों में दर्द के पीछे कई बार वजन बढ़ना, लंबे समय तक खड़े रहना, नए व्यायाम जैसे कारण जिम्मेदार होते हैं।अगर आप भी एड़ियों के दर्द और सूजन से परशान रहते हैं तो ये 7 तरह के तेल आपकी परेशानी को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में।

नार‍ियल तेल-

एड़ियों में दर्द की समस्‍या को दूर करने के ल‍िए नार‍ियल तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए नार‍ियल तेल को हल्‍का गर्म करके एड़ियों में लगाकर 15 म‍िनट माल‍िश करें।

मछली का तेल-

मछली के तेल में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। तीन से चार बूंदें मछली के तेल की लेकर उससे पैरों की मालिश करें।

अलसी का तेल-

अलसी के तेल में अल्‍फा-लिनोलिक एसिड होता है जो सूजन से लड़ने में मदद करता है। गर्म पानी में अलसी के तेल की कुछ बूंदे डालकर कुछ देर तक पैरों को उसमें डुबोकर रखें।

नीलग‍िरी तेल-

नीलग‍िरी तेल की मदद से भी एड़ियों के दर्द की समस्‍या को दूर किया जा सकता है। नीलग‍िरी तेल में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण दर्द को जल्‍दी दूर करने में मदद करते हैं। नीलग‍िरी तेल को सीधा त्‍वचा पर लगाने की जगह नार‍ियल या बादाम के तेल के साथ मिलाकर हल्‍के हाथ से माल‍िश करते हुए एड़ियों पर लगाएं।

बादाम तेल-

बादाम तेल से मालिश करने पर मांसपेश‍ियों के दर्द और सूजन से छुटकारा म‍िलता है। इस उपाय को आजमाने के लिए बादाम तेल को सुबह-शाम दर्द वाली जगह पर लगाएं।

लौंग तेल-

पैरों में सूजन और दर्द महसूस होने पर लौंग का तेल फायदा पहुंचा सकता है। इस उपाय को करने के लिए लौंग के तेल को हल्‍का गर्म करके एड़ियों पर लगाएं। लौंग का तेल ब्‍लड फ्लो बेहतर बनाकर दर्द कम करने में मदद करता है।

हल्‍दी अदरक का तेल-

हल्‍दी और अदरक के तेल में मौजूद एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्‍ट‍िक गुण दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं।